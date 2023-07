Quantes llars hi ha registrades al Vallès Occidental? Quina tipologia tenen? Quins són els municipis que han crescut més en aquest aspecte en la darrera dècada? Totes aquestes preguntes es poden respondre amb els resultats del Cens de població i habitatges de 2021 publicats recentment per l’INE. Les dades constaten un creixement moderat de les llars a la comarca, amb canvis en la seva grandària i composició.

En aquest any es registraven un total de 347.286 llars al Vallès Occidental, amb un creixement intercensal del 2,9%, el que representa 9.697 llars més de les que hi havia al 2011. Pràcticament tots els municipis de la comarca augmenten el nombre de llars, amb l’excepció de Badia del Vallès, que pateix una disminució de l’1,9%. A banda dels petits municipis, l’increment de les llars ha estat notable a Castellar del Vallès (+8,3%), Sant Cugat del Vallès (+5,7%), Montcada i Reixac (+5,1%) i Palau-solità i Plegamans (+4,9%). En el cas de Sabadell, la ciutat compta amb 83.559 llars, una xifra que suposa en valors absoluts 1.963 més que fa una dècada (+2,4%).

Quina tipologia de llar predomina?

D’acord amb la classificació de llars segons el nombre i tipus de famílies, les llars familiars són les més freqüents (75,7%), mentre que el 24,3% restant correspon a llars no familiars. A les llars no familiars predominen les formades per una persona o unipersonals, que representen el 21,7% del conjunt de llars, mentre que les de dues o més persones que viuen juntes, sense tenir vinculació familiar, tenen una significació molt menor (2,6%).

Les llars familiars es poden classificar segons estiguin formades per una família o més. Les darreres dades censals permeten constatar que les formades per una família són les més freqüents (75,4% del total de llars), mentre que les plurifamiliars tenen una representació molt reduïda, amb només un 0,3%. La característica més remarcable de les llars familiars és el predomini de les llars familiars constituïdes per un nucli (63,8%). Dins d’aquesta tipologia, predominen les famílies formades per parelles amb fills (53%), mentre que les monoparentals representen el 18% i el 29% restant són parelles sense fills.

1 de cada 5 llars, formada per només una persona

El nombre mitjà de membres per llar es manté en 2,64 persones el 2021. Les llars formades per només una persona creixen un 7,8% els darrers deu anys i representen una de cada cinc llars a la comarca.

Menys persones a cada llar

Juntament amb l’estructura familiar, un altre indicador rellevant sobre la composició de les llars és el nombre de persones que les formen. Les dades mostren que la grandària mitjana de la llar al Vallès Occidental se situava en 2,64 persones l’any 2021, valor similar al del 2011 però més baix que el registrat a partir dels censos del 2001 (2,86) i 1991 (3,30). Cal tenir en compte que l’evolució del nombre de persones a la llar es veu afectada principalment per dos factors: d’una banda, els canvis en l’estructura per edats; de l’altra, els canvis en les pautes de convivència o coresidència de la població.

Les llars més freqüents l’any 2021 eren les formades per dues persones (el 28,8% del total), tot i que aquest grup s’ha reduït en un 3% respecte al 2011.

Per la seva banda, les llars formades per només una persona han crescut un 7,8% els darrers d’anys fins arribar a representar al voltant d’un de cada cinc llars a la comarca (21,7%). D’aquests, en més de 31.000 llars resideix una persona sola de 65 anys o més, el 9% del total, la major part de les quals, el 75,4%, són dones. Val a dir que el pes d’aquesta tipologia de llar varia territorialment en un rang que oscil·la entre el 4,2% de Polinyà i l’11,6% de Badia del Vallès.