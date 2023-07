La música s’interpreta en femení a Castellar

La plaça de Cal Calissó, la del Mirador i el Parc de Canyelles es convertiran a partir d’aquest dijous i durant tot el cap de setmana en l’epicentre de la música i la cultura en viu a Castellar del Vallès. En un dels plats forts de l’agenda de l’estiu, el FemFestival celebra enguany la seva tercera edició amb doble ració diària de concerts durant el cap de setmana.

Laura H (dijous, 21h), Las Karamba (divendres, 22h), Maria Fort (dissabte, 19 h), Maruja Limón (dissabte, 22 h), el Bartomeu electrònic (diumenge, 11 h) i Les Que Faltaband (diumenge, 22 h) posaran el ritme en tres jornades consecutives amb tota mena d’estils musicals. La cita arrencarà aquest dijous a la plaça de Cal Calissó (21 hores) i viurà la cloenda diumenge, a les 10 de la nit, amb la presència de la jove banda de versions en un espectacle reivindicatiu a la plaça del Mirador. Entremig, no hi faltaran dosis de flamenc, música electrònica o violins per configurar un cartell ric i divers.

Les sis artistes agafaran el relleu de Maria la Blanco, Mabel Flores, Judit Neddermann, Clara Gispert, Sara Roy, Paula Peso, Andrea Motis, Suu, Mariona Roca i Mireia Sans, que van actuar els anys 2021 i 2022 a la vila.

Una proposta que es consolida

El consistori recorda que l’objectiu de la proposta musical, en la línia de les anteriors edicions, és el de fer visible el talent artístic femení i feminista, tant d’artistes ja consolidades com també de nous talents artístics locals, que gràcies a aquest esdeveniment tindran un espai on difondre les seves creacions. La celebració s’emmarca en la programació de les Nits d’Estiu 2023.

El projecte va néixer l’any 2021 amb la voluntat de posar en relleu la presència de dones als escenaris, com a cantants, compositores i instrumentistes, davant l’absència de paritat en la indústria musical. Aquesta desigualtat es posa en relleu en diversos estudis com l’Anuari de la Música 2020 editat pel grup Enderrock amb la col·laboració d’ARC (Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya), segons el qual només un terç dels grups que van participar en els principals festivals catalans estava liderat per dones.