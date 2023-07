Zehnder Group aterra a Sabadell per “sentir i viure les nostres solucions”

La multinacional suïssa Zehnder Group ha aterrat recentment a Sabadell per convertir-se en un lloc de trobada entre els professionals del sector de la ventilació. Un espai on dur a terme formacions i trobades amb arquitectes, distribuïdors i instal·ladors. “És un espai en el qual es pot sentir i viure en primera persona les nostres solucions per a un ambient interior i confortable”, apunta el director general de la multinacional a Espanya i Portugal, Josep Castellà.

La primera planta de l’empresa, ubicada al carrer de Raimon Casellas, 131 (Gràcia), es planteja com un espai de formació tècnica i exposició. En aquest sentit, s’ha habilitat una sala en la que s’exposen diverses unitats de ventilació i climatització Zehnder; una sala contigua en la qual s’ubica el centre de capacitació i, finalment, una àmplia zona showroom.

Zehnder Group és pioner a Europa en la ventilació interior confortable amb recuperació de calor i dels líders més antics en tecnologia i disseny en la indústria de radiadors.