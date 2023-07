Saps on és… la campana de la Casa de la Caritat

L’Hospital de Sabadell i el conjunt del Parc Taulí estan plens de detalls i curiositats com aquesta, potser una de les més visibles.

Avui parlem de la campana de la Casa de la Caritat i Beneficència, situada al vestíbul de l’hospital, just a mà esquerra dels ascensors que pugen cap a les plantes. La campana porta la inscripció “Elvira Julita”, i va ser fosa el 1944. Té, per tant, 79 anys, i des del 2015 està exposada al lloc on la trobem avui dia, acompanyada d’una explicació de la seva història. Amb motiu de l’enderroc de la Casa de la Caritat el 1969, la campana es va portar a l’interior de l’edifici la Salut, però més tard es va traslladar al vestíbul de l’hospital perquè fos més visible per la ciutadania.

La Casa de la Caritat i Beneficència va néixer el 1283 per iniciativa de Pere Sa Muntada a la cantonada entre el carrer Alt de Pedregar i la travessia de l’Església, al que ara és la plaça del Doctor Robert. Al llarg dels segles, la Casa va canviar d’ubicació, i la darrera, fins al 1969, va ser a la plaça de l’Alcalde Marcet (actual Dones del Tèxtil).