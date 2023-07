Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Les altes temperatures continuen marcant aquesta segona setmana de juliol. Després de superar un primer episodi de calor, en els pròxims dies es preveu que els termòmetres tornin a repuntar. N’hem parlat amb alguns veïns de Sabadell.

Les altes temperatures dels darrers dies van afluixar una mica ahir dimecres. El Meteocat va registrar ahir 31,2 ºC de temperatura màxima, lleugerament per sota dels 34,6 ºC de dissabte passat, després de dies amb registres al voltant dels 29-30 ºC.

En el que va d’estiu, la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha acollit 25 cadells de gossos abandonats i 37 gatets, una situació insòlita al refugi. “Hem viscut una allau d’entrades de cadells, i necessiten molta atenció i un biberó cada quatre hores”, expressa la responsable del refugi d’animals, Claudia Matheja, que busca família per als gossos.

Les previsions d’altes temperatures per a les eleccions del pròxim 23 de juliol han provocat que l’Ajuntament de Sabadell hagi decidit canviar fins a deu col·legis electorals per “fer més confortable la jornada als membres de la mesa, electors i treballadors de l’Ajuntament”, ha explicat aquest matí la tinenta d’alcaldessa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals, Montse González.

El sabadellenc Raúl López, de 26 anys i estudiant de 6è de Medicina, va viure dijous passat un dels episodis més complicats, però també “emotius i satisfactoris”, de la seva vida. Mentre treballava a la Bassa de Sant Oleguer, coordinant l’equip de socorristes i infermeres, van detectar una nena de cinc anys en estat d’inconsciència a l’aigua, encara per motius desconeguts. Una reanimació in extremis del Raúl va ser el detonant que va convertir l’episodi en un ensurt, i no en una tragèdia.

78 anys després, l’emblemàtica botiga Milar Brunet abaixa la persiana i diu adeu a la Rambla de Sabadell. Forma part dels negocis que s’ha quedat sense relleu generacional i, després de fer efectiu també el tancament de l’establiment d’avinguda de Matadepera de Ca n’Oriac, ara arriba l’hora d’acomiadar-se del Centre. “És moment de jubilar-se”, explica l’Antoni Maria Brunet, propietari de l’històric negoci familiar.