FOTOS | Blamut tanca un Fresc de rècord amb 3.200 espectadors

El Fresc Festival va acabar dijous amb una gran festa a càrrec de Blaumut, que va interpretar les cançons més populars dels seus 10 anys de trajectòria musical. El concert de cloenda va posar el punt final a una sisena edició de rècord, amb 3.200 espectadors, la xifra més alta del cicle des que es comprimeix en tres setmanes. L’índex d’ocupació dels espectacles de teatre, música, poesia i humor ha estat del 82%, amb cinc propostes amb ple absolut de públic i quatre més superant el 90% de cadires.

“És l’any que estem més satisfets, ha estat una edició molt reeixida”, comenta el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer. Han estat 600 espectadors més que l’edició passada. Però la bona valoració no es remet exclusivament a l’assitència. “Hem tingut una programació molt atractiva. Els artistes han sortit encantadíssims de l’espai i de la proximitat”. Nedderman, per exemple, no parava de repetir que tenia les emocions a flor de pell. “La marca Fresc Festival s’ha fet un nom entre públic i artistes”, afegeix Sunyer.