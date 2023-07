Creix la participació a la Ludoteca Municipal de Castellar

Un equipament que es consolida. Un taller de perruqueria creativa adreçat a tota la família va posar fa dues setmanes el punt final al curs 2022-2023 de la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres, que s’ha tancat amb l’assistència d’un total de 919 persones diferents que han realitzat 4.500 sessions de joc.

Aquestes xifres suposen un augment de la participació d’infants i famílies en tots els horaris i franges d’edat. En concret, han estat 363 els infants i 262 les famílies que han fet ús d’un equipament que enguany ha comptat amb una mitjana d’assistència diària de 31 persones (de dilluns a divendres en horari de tarda i els dissabtes al matí). Com a novetat d’aquest curs, s’han reservat les tardes dels divendres per a l’assistència exclusivament dels infants de 9 a 12 anys (de 3r a 6è de primària), que han dut a terme activitats lúdiques com ara sortides, excursions, tallers o visites a entitats de la vila.

A més, cal esmentar el Grup de Criança (Som Tribu), que ha comptat amb una trentena de famílies diferents que els divendres al matí han estat presents a la Ludoteca de forma regular i constant.

També destaquen les visites escolars dels 1.500 infants de les escoles de primària i de les escoles bressol castellarenques que han jugat a la Ludoteca aquest curs 2022-2023, a partir de les 85 visites escolars que s’han dut a terme a través de la Guia Didàctica, comptant les sessions de joc lliure i altres sessions de jocs específics com les de jocs de taula (d’estratègia, de llengua, d’arreu del món…) i jocs sensorials amb petita infància (escoles bressol).

Cal tenir en compte que un 21,6% dels nens i nenes (29 en total) que assisteixen a la Ludoteca, molts ells de forma fixa, tenen Necessitats Educatives Especials (NESE). És per això que el servei, que està adaptat per acollir qualsevol infant i que disposa d’un equip educatiu preparat per garantir una bona atenció i acompanyament a qualsevol infant, ha incorporat una monitora de suport per a infants amb NESE. Precisament, aquesta ha estat una altra de les novetats del curs 2022-2023.

Activitats, serveis i campanyes

A més del joc lliure i les propostes dirigides, tots aquests usuaris han pogut participar en diferents activitats, campanyes i serveis. Entre d’altres, les 8 sessions del “Once Upon a Time” (l’hora del conte en anglès a càrrec d’Idiomes Castellar que es porta a terme dins el servei Dissabtes en família o els diversos tallers que s’han programat amb l’objectiu que les famílies tinguin l’oportunitat de compartir temps de lleure amb els seus infants. En aquest sentit, se n’han fet de cuina, de maquillatge, de perruqueria creativa i d’elaboració de bosses d’olor.

D’altra banda, 44 alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’IE Sant Esteve, l’INS Castellar, l’INS Puig de la Creu i l’escola El Casal han dut a terme a la Ludoteca el Servei Comunitari, fent-hi tasques de voluntariat. A més 4 persones hi han fet les pràctiques dels seus estudis relacionats amb l’educació en el lleure i l’animació infantil o graus superiors de l’àmbit de l’educació.

També cal fer esment que la Ludoteca ha fet 20 préstecs de materials a diferents escoles d’infantil i primària, escoles bressol, AFA i entitats de Castellar. Es tracta de lots de jocs psicomotrius, jocs gegants, jocs de taula, jocs d’estratègia i baguls de disfresses i de titelles.

Dins del projecte de Ludoteca, i compartint-hi espais i horaris, funciona també el Centre Obert, un servei d’intervenció socioeducativa amb infants de 3 a 12 anys i famílies amb derivació de l’Equip d’Atenció Social que s’ubica a la Ludoteca i que porta a terme activitats lúdiques i tutories individualitzades i grupals.

Propostes d’estiu fins al 28 de juliol

Fins al 28 de juliol, la Ludoteca és oberta en horari de tarda, de 17 a 19.30 hores, per tal que les famílies i els infants puguin realitzar-hi activitats diverses com ara propostes de joc lliure, jocs de taula, jocs amb aigua, manualitats creatives i jocs sensorials i motrius.

Els matins d’aquest estiu, a més, l’equip educatiu de la Ludoteca està oferint activitats complementàries a les entitats organitzadores de casals d’estiu. En total, seran un miler d’infants els que hi participaran, repartits en 52 grups de diferents casals i campus.

Els aspectes més ben valorats per les famílies

La Ludoteca ha fet una enquesta sobre el curs que es tanca a les famílies usuàries. En total, han estat 59 les famílies que l’han respost i han ofert així les seves impressions en relació al servei, que ha rebut una valoració molt positiva. En concret, el tracte amb els infants i la professionalitat de l’equip són els paràmetres que han obtingut una millor consideració.

També han obtingut una bona avaluació el fet que s’hi acullin infants amb totes les diversitats i que s’hi destinin recursos humans per atendre’ls.

Altres aspectes ben valorats han estat l’espai i la diversitat de materials i activitats ofertes, així com també els horaris d’obertura, els preus, la comunicació i l’organització.

La Ludoteca Municipal Les 3 Moreres obrirà les portes del nou curs 2023-2024 el dimecres 13 de setembre, just després de la Festa Major. La setmana del 4 al 8 de setembre s’hi oferirà informació sobre el nou curs s’hi podran dur a terme les inscripcions.