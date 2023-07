Rècord de temperatures a Sabadell: arriba la tercera onada de calor de l’estiu

Nou episodi d’altes temperatures a Sabadell. La ciutat es troba en ple període canicular a les portes de la tercera onada de calor de l’estiu, que començarà aquest dilluns i que viurà el seu dia més calorós dimarts, amb els termòmetres amenaçant amb batre el rècord de temperatures més altes en el que portem d’any, segons indica la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya.

Fins ara, el pic més alt de temperatura aquest 2023 va arribar el passat dissasbte, 8 de juliol. Aleshores, els termòmetres es van enfilar fins als 34,6 graus, segons dades de l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari. Un valor que podria veure’s esmicolat en aquesta tercera onada, quan la xifra pot arribar als 37ºC durant el migdia del dimarts.

La situació serà similar a la resta del país. Fins i tot, en alguns punts de Catalunya l’onada de calor encara colpejarà amb més força, superant els 40 graus a l’extrem nord-est. La línia de la temperatura tocarà sostre dimarts, i s’espera que l’ambient pugui suavitzar a partir del dijous, amb temperatures més baixes a les portes del cap de setmana.

El pic de calor s’assolirà dimarts amb temperatures que, sobretot a l’extrem nord-est a causa del vent reescalfat de component sud, podran superar els 43 ºC. pic.twitter.com/n0em6Vx7O2 — Meteocat (@meteocat) July 16, 2023

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí l’Alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per calor molt intensa dimarts a partir del matí i de forma generalitzada a tot el país i amb menys probabilitat al litoral i prelitoral central i sud.

Refugis climàtics

Sabadell disposa de tota una xarxa de refugis climàtics -espais tant interiors com exteriors- que ofereixen a la ciutadania i en concret a les persones més vulnerables, zones on recuperar-se del cansament i de la pressió tèrmica que les altes temperatures poden provocar. Són refugis climàtics centres cívics i biblioteques municipals, com també parcs i àrees verdes amb ombra, tot i que cal tenir en compte que es recomana quedar-se als interiors a les hores de major insolació. Aquestes àrees estan distribuïdes per tots els barris.

Recomanacions

En casos de calor extrema, es recomana a la ciutadania que durant el dia, a casa, es tanquin les persianes de les finestres on toca el sol i s’obrin durant la nit per refrescar-la. També és bo recórrer a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat). En cas de no tenir-ne es recomana passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (equipaments públics, centres comercials, cinemes, etc.).

Cal refrescar-se sovint amb dutxes o tovalloles mullades amb aigua i beure aigua fresca de forma regular encara que no es tingui set. I si es tenen animals de companyia, procurar que no s’estiguin al sol i hidratar-los.

Al carrer també és necessari defugir del sol directe, portar gorra o barret i roba lleugera de colors clars i no ajustada i procurar caminar per l’ombra. S’aconsella evitar trajectes amb cotxe durant les hores de més calor i mai deixar a dins infants o persones fràgils amb les finestres tancades. Ni tampoc els animals.

També es recomana evitar deixar ampolles d’aigua a dins dels vehicles, ja que poden fer de lupa i originar un incendi Les recomanacions passen també per estar especialment atent a l’estat o situació de nadons i infants petits, gent gran i persones amb malalties cròniques.