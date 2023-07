Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

La cultura popular torna a ser protagonista de les últimes hores a Sabadell. La presentació del programa de la Festa Major és un dels temes imprescindibles que has de saber aquest dimarts.

La celebració arribarà, com és habitual, tot just després de les vacances; aquest any amb més de 300 activitats per a tots els públics. Entre els principals atractius, els sabadellencs i les sabadellenques podran gaudir de la música de Dorian, de Búhos, d’Hotel Cochambre, de Sharonne o del Carlos d’Eufòria. I el programa televisiu de TV3 encara deixarà anar més sorpreses a Sabadell.

Nou episodi d’altes temperatures a Sabadell. La ciutat es troba en ple període canicular a les portes de la tercera onada de calor de l’estiu, que va començar aquest dilluns i que viurà el seu dia més calorós dimarts, amb els termòmetres amenaçant amb batre el rècord de temperatures més altes en el que portem d’any, segons indica la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya.

Sabadell està ben vista a ulls del turista. Els visitants que ha rebut Sabadell durant l’any 2022 han puntuat amb un notable la seva estada a la nostra ciutat, segons les dades que ha fet públiques Labturisme, l’observatori de turisme de la Diputació de Barcelona. Els motius principals pels quals venen a Sabadell són els negocis (49%) i el turisme per oci (35%).

El sindicat CGT ha convocat una vaga a Rodalies aquest pròxim dimecres, 19 de juliol, per discrepàncies en la reducció de la jornada laboral a 35 hores a la setmana en dies i no en minuts, com proposa l’ens gestor d’infraestructures ferroviàries. El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha dictat una ordre per establir els serveis que s’han de prestar a Rodalies de Catalunya durant la jornada.

La Policia Nacional i la Policia Municipal de Terrassa han detingut quatre persones acusades d’explotació laboral a la pastisseria de la ciutat que va haver de tancar per motius sanitaris i després que els cossos de seguretat hi detectessin una plaga de paneroles.