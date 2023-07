Un robatori amb força i un incendi simultanis i a pocs metres a Castellar

Acumulació de successos en pocs minuts aquest dimarts a Castellar del Vallès, amb el balanç final d’una persona detinguda. Cronològicament, els Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins al carrer Major de la vila després de rebre un avís per un robatori amb força a l’interior d’una casa. En el moment de la detenció, es van adonar que cremava la terrassa d’un habitatge a pocs metres de l’indret, al carrer del Retir.

En veure la columna de fum, els agents van avisar els Bombers i el SEM, que van actuar ràpidament per apagar les flames. Per ara, es desconeixen les causes que van provocar el foc, que afortunadament no va causar ferits. Fonts policials expliquen que el detingut pel robatori era un treballador d’una obra que es realitza a la zona.