Saps on és… la porta de ferro de Sabadell?

No passa desapercebuda. Malgrat ser petita, la porta de ferro crida l’atenció de la ciutadania que passeja pel centre, al carrer de Sant Joan. Des de quan hi és? Per a què es va construir? Encara té alguna utilitat? Són interrogants que continuen sense resposta per a una part de la ciutadania.

Segons fonts municipals, la porta és un espirall de les aigües de Ribatallada, datat entre finals del segle XIX i principis del segle XX. És la porta d’accés a un antic repartidor d’aigües. De fet, n’hi havia hagut un altre de similar al carrer del Convent, a prop de la cantonada amb el carrer de la Salut.

Continua en ús? Actualment, es troba integrat dins de la finca de l’edifici conegut com a Cal Fideuer, l’antiga fàbrica i botiga de pastes alimentàries “La Pureza”, construïda el 1915 per Eduard Maria Balcells. Com a curiositat, en aquest edifici del carrer de Sant Joan, 28, amb el de Mestre Rius, 9, hi ha la seu de l’Orfeó de Sabadell des de mitjans de 1950.