Fatima Gharbi, primera sabadellenca a un Mundial de futbol: “És una oportunitat increïble”

Avui comença el Mundial femení de futbol 2023 que es disputarà a Austràlia i Nova Zelanda i que s’allargarà fins al 20 d’agost. La cita mundialista tindrà, per primera vegada a la història, presència sabadellenca amb Fatima Gharbi que formarà part de la selecció del Marroc.

Malgrat haver nascut al Tànger, Fatima va arribar a la ciutat amb només tres anys i després d’un breu pas pel Barberà, va jugar al CE Mercantil i al CE Sabadell. “Al Mercantil va ser el meu primer any de futbol 11 i el recordo molt. Va ser una etapa dura de la meva vida per la pèrdua de la meva mare i em vaig sentir molt recolzada pels tècnics i les companyes, vull fer especial menció en l’Arnau Jaumandreu que em va ajudar molt”, recorda la davantera. Després d’un any al club dels Merinals, va arribar al Centre d’Esports on fins i tot va disputar quatre partits amb el primer equip a Preferent anotant dos gols malgrat no arribar a la majoria d’edat. “Al Sabadell va ser quan em vaig adonar que volia ser futbolista i que m’havia d’esforçar al màxim per a arribar. Vaig patir una lesió de llarga durada que em va ajudar a veure que per aconseguir els somnis s’ha de lluitar i tenir disciplina”, reflexiona Fatima. Posteriorment, va passar pel Manu Lanzarote, l’Espanyol (debutant al Reto Iberdrola) i el WSS Barcelona abans de fer el salt a l’Europa, el seu club actual.

El seu gran any amb els escapolats, sent peça clau en l’ascens a Primera RFEF, ha convençut el seleccionador, Reynald Pedros, per a comptar amb la davantera de 22 anys. “Al principi pensava que era una broma perquè a les darreres convocatòries no havia estat i ho donava gairebé per descartat. Poder viure un Mundial és una sensació única i indescriptible. És una oportunitat increïble que m’ha donat la vida i és la manera de recompensar el meu esforç durant tot aquest temps”, explica Fatima.

El Marroc serà una de les deu seleccions que debutaran a la cita mundialista, no obstant això, Fatima té clar que aniran a competir contra qualsevol. “Representem a milions de persones i a tota una nació. Serà un aprenentatge, però volem anar a cada partit amb la màxima ambició i el convenciment que podem guanyar”. L’equip marroquí debutarà dilluns 24 (10:30) davant una de les seleccions de major entitat, Alemanya. Tancarà la fase de grups davant Corea del Sud el dia 30 i Colòmbia el 3 d’agost.

Un exemple per a la societat

El paper del Marroc anirà una passa més enllà de l’esport. Serà la primera selecció de l’Orient Mitjà en disputar un mundial de futbol femení. “Penso que tenim una gran oportunitat d’aconseguir que s’obrin moltes portes i molts ulls. Podem demostrar tot el nostre talent i servir d’inspiració al nostre i a la resta de països de l’Orient Mitjà on l’esport femení té una promoció inexistent. Volem que es trenquin els estereotips clàssics i les barreres culturals que limiten l’accés de les dones a l’esport. Sabem que tenim una oportunitat d’aconseguir que es fomenti, s’aposti i s’inverteixi institucionalment en l’esport i el futbol femení”, assevera Fatima. L’equip marroquí comptarà amb Nouhaila Benzina, la primera jugadora que disputarà un Mundial amb mocador, un acte de normalització que també servirà per a encoratjar a les noies i dones de països que tradicionalment no han apostat per l’esport femení.