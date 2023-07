Eleccions 23J: els col·legis electorals obren amb normalitat

155.298 sabadellencs estan cridats a les urnes aquest diumenge per dipositar el seu vot per a les eleccions generals. Els 58 col•legis electorals a Sabadell han obert amb normalitat i sense incidències i, des de primera hora del matí, s’hi han format llargues cues. “Jo sempre acostumo a votar a primera hora i mai havia vist tanta gent a aquesta hora”, explica la Mari des del Centre Cívic de Rogelio Soto, que considera que la mobilització per frenar l’extrema dreta “ha conscienciat” els seus veïns.

*Continuem ampliant informació*