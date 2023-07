El PSC revalida el seu suport a Sabadell per segon cop consecutiu en les eleccions generals del 23J. Amb quatre de cada deu vots (38,96%), la candidatura de Meritxell Batet arrasa a les eleccions generals a la capital vallesana, molt per davant de Sumar-ECP (15%), la segona força més votada a Sabadell i seguida del PP (12%). Els socialistes guanyen 15 punts percentuals més de suports respecte els darrers comicis, quan van obtenir 27.024 sufragis. Es convertien fa quatre anys en la força més votada a Sabadell, seguida d’ERC (19,72%) i En Comú Podem (16,11%).

El vermell ha tenyit el mapa de Sabadell i Catalunya, mentre que a la resta de l’Estat s’imposa el blau. El PP ha arrassat a gran part del territori espanyol: el PP d’Alberto Núñez Feijóo consolida la victòria a les eleccions del 23 de juliol al Congrés dels diputats.

Puja la dreta i, en menor mesura, l’extrema dreta

A les passades eleccions generals del 2019 el PSC també s’imposava com a número u de Sabadell, però ara ho fa pràcticament 15 punts per sobre. De fet, el PSC ha guanyat 12 de les 16 eleccions generals que s’han celebrat des de la democràcia.

La formació política que més ha caigut en suports han estat els republicans, que perden nou punts percentuals i han passat de ser la segona força més votada a Sabadell l’any 2019 a situar-se en la quarta posició. Tampoc la CUP ha obtingut els seus millors resultats a la nostra ciutat, que ha quedat fora del Congrés, amb un 2,64% de vots a la capital vallesana.

Els que sí que han escalat en vots han estat el PP, amb 11.500 vots a Sabadell, per davant dels 7.182 del 2019: guanyen 5,47 punts percentuals. I també creix Vox, però ho fa en menor mesura. L’extrema dreta suma 7.944 sufragis a Sabadell, 1,3 punts per sobre del 2019.

En la mateixa línia del que va viure Sabadell en les eleccions municipals, durant aquests comicis el bloc independentista ha perdut vots. Si l’any 2019 les tres forces sobiranista – ERC, Junts i la CUP– sumaven el 36,87% dels vots, enguany només han sumat el 22,78%, més de deu punts per sota.

La participació més baixa de la història

La participació en aquestes eleccions ha estat de poc més del 66,45%, la més baixa de la història. Només l’any 2000 es van obtenir uns resultats similars. El novembre de 2019 van fer-ho pràcticament vuit de cada deu persones amb dret a vot, el 78,68%. En total, a Sabadell han votat 98.761 persones, hi ha hagut 869 vots en blanc (0,88%) i 849 nuls (0,57%). L’abstenció ha crescut notablement a Sabadell –més de 7 punts– i s’ha situat en 50.457 electors, el 33,62% del cens.

El vot, per districtes

Les zones on el PSC ha obtingut més suports ha estat a Torre-romeu i Poblenou (50,22%) i als barris del nord (49,37%) de la ciutat. Els vots als socialistes han estat menors als barris del Centre (29,37%) i la Creu Alta i Can Puiggener (33,63%). D’altra banda, el PP s’ha imposat també al districte 4 –Can Rull, Cifuentes, Can Llong, Castellarnau i la Concòrdia– amb un 13,92% de sufragis, a la zona nord (13,75%) i al sud (13,12%).

Són també els barris on Vox ha aconseguit més adeptes (11,94% al nord, 11,05% al sud i 9,72% al districte 4). Però el suport més gran que el partit d’Abascal ha tingut a Sabadell s’ha concentrat al districte 7 (Torre-romeu i Poblenou) amb un 13,69% del total.

El bloc independentista rep major confiança al Centre (17,53% Junts; 16,22% ERC i 4,38% la CUP). Junts es consolida com a la segona força més votada al Districte 1.

Com queda el Congrés?

El PP d’Alberto Núñez Feijóo ha guanyat les eleccions del 23 de juliol al Congrés dels diputats. Els conservadors han aconseguit 136 diputats i s’han imposat per 14 al PSOE de Pedro Sánchez, que s’ha quedat en 122.

Per darrere, la ultradreta de Vox ha mantingut la tercera posició de fa quatre anys, però perden 19 escons (33). Sumar de Yolanda Sánchez ha mantingut la quarta posició que el 2019 va aconseguir Podem però amb cinc diputats més, de 26 a 31.

El bloc de la dreta s’ha imposat al de l’esquerra (169 diputats contra 153), però cap dels dos blocs suma majoria absoluta. Els pactes tindran, així, un paper imprescindible.