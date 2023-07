Modificacions a l’R4 de Rodalies entre el 30 de juliol i el 18 d’agost

Les obres del corredor mediterrani obligaran a alterar el tram Castellbisbal-Martorell entre el 30 de juliol i el 18 d’agost, segons ha informat Adif, l’empresa pública que gestiona la infraestructura ferroviària. L’obra té l’objectiu de convertir a l’ample internacional “un dels nodes ferroviaris més complexes de la xarxa ferroviària del país”, segons afirma Adif en una nota de premsa. L’actuació permetrà enllaçar, en ample estàndard, la infraestructura entre el nus de Castellbisbal i la frontera francesa amb els trajectes entre el nus de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders i Martorell, actualment en fase de construcció. Renfe ha establert un pla alternatiu de transport que afecta les línies R4, que passa per Terrassa, i R8, que també passa pel Vallès Occidental.

Entre el 30 de juliol i el 18 d’agost es faran operacions per a la posada en servei de la capçalera nord de l’estació de Martorell i la capçalera sud de l’estació de Castellbisbal. Un cop completada aquesta fase, s’ampliarà el traçat d’ample internacional, de tal manera que es reduirà el tram en via única entre les dues estacions.

Entre el 30 de juliol i el 13 d’agost s’interromprà la circulació a l’estació de Martorell, de tal manera que Castellbisbal quedarà com a estació terminal. Des del 13 d’agost i fins al 18 del mateix mes, la circulació es veurà interrompuda entre ambdues estacions.

La planificació de les obres preveu que a mitjan octubre es reobri la circulació ferroviària al túnel de Castellbisbal per una de les dues vies. Posteriorment se seguirà avançant en la configuració final del trànsit en aquest tram, amb l’objectiu que a finals d’any hi pugui haver tres vies hàbils, les dues del túnel de Castellbisbal i la del ramal de Costablanca.

REPROGRAMACIÓ DE L’R4

Pel que fa al pla alternatiu dissenyat per Renfe, del 31 de juliol al 13 d’agost, quan estarà interrompuda la circulació entre Sant Sadurní d’Anoia i Castellbisbal, el tram Manresa/Terrassa-Castellbisbal es farà en tren. Fins a Molins de Rei hi haurà una oferta de quatre trens per hora i sentit en les hores punta entre Terrassa i Castellbisbal, i dos trens per hora i sentit la resta del dia.

Entre Castellbisbal i Sant Sadurní hi haurà servei alternatiu per carretera, amb busos directes i amb parades i horaris coordinats amb l’arribada i sortida dels trens.

Entre Sant Sadurní i Sant Vicenç de Calders hi haurà servei en tren, a raó de dos trens per hora i sentit.

Del 14 al 17 d’agost s’interromprà el servei entre Sant Sadurní i Molins de Rei. Al tram Manresa/Terrassa i Molins de Rei, hi haurà durant tot el dia una oferta de quatre trens per hora i sentit entre Terrassa i Molins de Rei.

Entre Molins de Rei i Sant Sadurní, hi haurà servei alternatiu per carretera, amb busos directes i amb parades i horaris coordinats amb l’arribada i sortida dels trens.

Entre Sant Sadurní i Sant Vicenç de Calders hi haurà servei en tren, amb dos trens per hora i sentit.

D’altra banda també caldrà reprogramar la línia R8 entre el 14 i el 17 d’agost. Entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat es farà el servei habitual en tren, però entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central hi haurà servei alternatiu per carretera amb horaris coordinats a la sortida i arribada dels trens.