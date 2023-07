Hannun creix en vendes durant l’any 2022, però manté el benefici negatiu

[Per Laura Massallé]

L’empresa de mobles i decoració Hannun, que actualment té seu a Castellar del Vallès, ha tancat el segon trimestre del 2023 amb un descens de la facturació d’un 36,6% respecte dels primers tres mesos de l’any, però amb un augment d’un 8,8% si la comparativa es fa amb el mateix període de l’any 2022. La firma ha assolit unes vendes netes per valor d’1,37 milions d’euros en el segon trimestre d’enguany, segons l’avançament de resultats no auditat que ha comunicat a BME Growth, on cotitza des de fa un any. El primer trimestre d’enguany els ingressos per vendes havien estat de 2,16 milions i el segon trimestre del 2022, d’1,26 milions.

En l’acumulat del primer semestre de l’any, les vendes han assolit els 3,529 milions d’euros, amb un increment d’un 21,4% respecte dels primers sis mesos de l’any 2022, quan van ser de 2,907 milions. La companyia destaca el creixement de les vendes B2B, que s’ha multiplicat per 2,7 entre el primer semestre del 2022 i el del 2023, representant un 6% de les vendes netes de Hannun els primers sis mesos d’enguany (el primer semestre del 2022 van representar un 3%). Alhora, la firma assenyala també l’augment de les vendes per canals de marketplaces o mercats web, que han representat un 10% de les vendes respecte d’1% el primer semestre de l’any passat.

“La direcció de Hannun considera que el grup té potencial per continuar millorant la seva rendibilitat operativa sense perjudicar o fins i tot complementant la seva estratègia de creixement”, indica l’empresa.

Benefici negatiu

Hannun no ha fet públic el resultat global del període, però sí que ha comunicat el seu benefici brut d’explotació (ebitda) ajustat, que, tot i que millora, segueix sent negatiu en 1,657 milions d’euros el primer semestre de l’any (enfront dels 2,669 milions dels primers sis mesos del 2022) i en 741.000 euros el segon trimestre (1,340 milions el segon trimestre del 2022 i 913.000 el primer trimestre del 2023).