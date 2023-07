Trànsit avança els tràmits per poder reduir la velocitat de la C-58 a 60 km/h

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu destinar 2,8 milions d’euros per instal·lar un sistema de velocitat variable a la C-58, entre Sant Quirze del Vallès i l’entrada de Barcelona, uns 13,5 km de recorregut. Aquest control permetrà regular la velocitat puntualment, i reduir-la a un mínim de 60 km/h en el cas més extrem, tenint en compte que la reducció sempre es farà a la baixa del màxim establert en aquesta via. Es preveu que les obres d’instal·lació d’aquest sistema s’executin al llarg del 2024. La licitació del projecte es realitzarà en les properes setmanes.

Trànsit assegura que el sistema de velocitat variable redueix i minimitza les congestions i millora la qualitat de la circulació, redueix les aturades i arrencades dels vehicles, aconseguint una mobilitat més homogènia i continuada, i una millora de la seguretat viària i reducció dels accidents.

La voluntat de l’administració és que el sistema també ajudi a millorar l’enllaç amb l’AP-7 i a disposar d’una circulació més fluïda en el tram central de l’autopista.

Com funciona aquest sistema?

El funcionament tècnic d’aquest sistema de gestió del trànsit consisteix en la transmissió i l’intercanvi de dades entre peu de carretera i el centre de control que es realitzarà mitjançant la xarxa de comunicacions de fibra òptica ja existent a la C-58. S’utilitzaran les actuals estacions de presa de dades de trànsit (ETD) i les estacions remotes universals (ERU) per posar en funcionament els equips del sistema. A més, s’instal·larà una nova aplicació informàtica de gestió de velocitat variable al Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) que funcionarà de manera paral·lela i independent a l’existent i que actualment controla els diferents trams on ja s’ha implantat la gestió de velocitat variable (C-31, C-32, B-20, B-23/AP-7).

El Servei Català de Trànsit ha encarregat un estudi previ per determinar les bases dels sistemes de velocitat variable més adequats per als accessos nord de Barcelona, entre els quals hi ha la C-58, i la definició d’un algorisme òptim a través de la microsimulació, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim la capacitat de la via en totes les situacions viàries possibles. Aquest estudi planteja un escenari amb limitació de velocitat mínima a la C-58, que seria 60 km/h, en el tram afectat per la instal·lació de velocitat variable, i en mostra els beneficis econòmics i ambientals d’aquesta situació simulada.

En resum, la reducció en temps de viatge i de les partícules contaminants (CO2, NOx i PM) suposarien un estalvi econòmic anual d’1,72 milions d’euros. Aquesta simulació exemplifica els beneficis de la velocitat variable d’abaixar el límit abans del punt viari conflictiu per reduir la severitat de les congestions, tot i allargar el tram en situació d’intensitat.

Concretament el desplegament del sistema de velocitat variable a la C-58 estarà dotat d’equipament ITS com 28 senyals de missatge variable i 3 pòrtics, 10 lectors de matrícula i 15 càmeres intel·ligents, i vuit radars de punt, entre altres.