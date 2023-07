Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

El cap de setmana ha estat marcat per un fenomen que ens porta als cinemes de Sabadell. Barbie i Oppenheimer estan en boca de tothom, amb cues a l’Eix Macià i l’Imperial per veure les obres que causen furor a la ciutat.

Mentre les dues pel·lícules acaparen tota l’atenció, la vida al cinema continua. Entre els fans del rosa i els de la bomba atòmica també hi ha qui busca altres propostes. Altres, en canvi, indecisos, opten per una doble sessió, en el que ja s’ha batejat com a fenomen Barbenheimer.

Sabadell ha tornat a recuperar la celebració de Sant Feliu. O el que és el mateix, la tradicional festa major de la ciutat. I és que fins als anys 70, aquesta era la cita gran del municipi. Ara, gairebé 50 anys després l’associació Encultura’t ha aconseguit ‘reviure‘ l’esdeveniment fent lluir el bestiari de la ciutat i il·luminant els carrers amb el correfoc dels diables.

Quan algú pensa en Sabadell a finals de juliol l’acostuma a imaginar força buida. És època de vacances, la gent marxa. Però no és ben bé així, ja que enguany a la ciutat hi ha molta vida. Sobretot a la zona del Passeig. Allà, gairebé cada vespre es poden veure ben plens els bars i restaurants. Sobretot aquells que tenen terrassa.

L’Àngels Fàbregues es jubila. Aquest dissabte, amb 66 anys, va girar la pàgina després de tota una vida com a llibretera, observant Sabadell i la seva gent des del Passeig de la plaça Major. “Hem vist 22 anys d’obres i ara que està preciós, va i em jubilo! Però també em toca”, riu. Malgrat abaixar la persiana de la botiga de la Llar del Llibre -la del carrer de Sant Antoni continuarà oberta-, el seu dia a dia estarà inevitablement lligat al món de les lletres. “Continuaré llegint molt perquè és la meva passió. Necessito els llibres”, diu.

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu destinar 2,8 milions d’euros per instal·lar un sistema de velocitat variable a la C-58, entre Sant Quirze del Vallès i l’entrada de Barcelona, uns 13,5 km de recorregut. Aquest control permetrà regular la velocitat puntualment, i reduir-la a un mínim de 60 km/h en el cas més extrem, tenint en compte que la reducció sempre es farà a la baixa del màxim establert en aquesta via.