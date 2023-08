Els 10 cavallets on sempre volen pujar els teus fills

“Avi, tens un euro per pujar als cavallets?”, és una frase que molt probablement hem dit algun cop a la vida. I si no, com a mínim l’hem escoltat. Sí, ens referim a les populars màquines que es poden trobar als exteriors d’algunes botigues. Ja sigui amb forma de cotxe, cavall, avió o fins i tot animal aquestes mini atraccions han divertit infants, i han escurat butxaques d’adults durant dècades. A Sabadell encara en queden algunes, a continuació us expliquem on els podeu trobar.

1. Muntenia Market (Avinguda Matadepera)

El primer de te la forma del popular Llamp McQueen, de la pel·lícula Cars. Està situat a l’exterior de la botiga Muntenia Market i, tal com explica una de les seves treballadores, Florentina Rogojina, és un gran reclam pels infants. “No hi ha nen que passi per davant i no hi vulgui pujar”, afirma. La figura va arribar a la botiga fa 2 anys i mig: “La vaig comprar pensant en el meu fill i al final ha tingut més èxit del que m’esperava” confessa Rogojina. En el seu cas el cavallet pertany a una empresa, ella els dona els beneficis obtinguts i a canvi, aquests paguen l’electricitat que consumeix.

2. C arnisseria Chams Eddine (Avinguda Matadepera)

El segon el trobem al negoci de Hash Hakim. Destaca sobretot per la seva forma de moto, un factor que Hakim va tenir molt en compte a l’hora d’adquirir-la. “La vaig comprar en una època en què MotoGP era popular perquè guanyava el Marc Márquez i els infants hi pujaven molt”, assegura. Ara, però ja no té tant èxit. “Últimament, va a èpoques i això es nota als ingressos, que els comptem cada 2-3 mesos”, comenta Hakim. “Ara en època estival com a molt en podem treure uns 5-6 €”, afegeix.

3. Euromoda infantil (Avinguda Matadepera)

El tercer el trobem a Euromoda infantil. És un cotxe blau que quan funciona té una melodia molt particular. “És força repetitiva, al final de tant escoltar-la un se l’aprèn i tot”, comenta un dels treballadors de la botiga. Tot i no recordar quants anys fa que el tenen, el que sí que té clar és que “és tot un èxit entre els més menuts”.

4 i 5. Galerias Center (Avinguda Matadepera)

A Galerias Center hi trobem el 4t i 5è de la llista. “Fa uns 10 anys que els tenim a les galeries i funcionen molt bé, ho gestionem entre tots els que treballem aquí”, explica Nieves Peiró, de Lenceria Nieves-una de les botigues de les galeries. “Durant l’any solen haver-hi molts nens a les tardes de dilluns a dijous quan surten del cole i venen amb les àvies. I ara a l’estiu doncs és més caps de setmana”, explica en ser preguntada per la freqüència d’ús dels cavallets.

6. Món d’Estil (Avinguda Matadepera)

Món d’Estil acull el 6è cavallet de la llista. La seva de forma de 4×4 i la presència de la famosa Pantera Rosa el fan un gran reclam. “Molts dels que hi pugen comenten que els sembla graciós veure la pantera, fins i tot a pares i avis”, assegura Hua Qui, treballadora de la botiga. En el seu cas no fa gaire que tenen el cavallet: “El vam comprar així de casualitat, no ens esperàvem que tindria tanta tirada”, afirma amb un somriure.

7. Bombazo Factory (Avinguda Matadepera)

El 7è cavallet es troba a Bombazo Factory. Segons una de les seves dependentes, Carolina Gañan, la figura té molta demanda. “A la botiga venen molts infants i ho solen demanar bastant a les seves famílies, a més a més com també tenim una piscina de boles ens serveix de petit reclam”, expressa. Com bé explica, el cavallet atrau públic tant en cap de setmana com als dies feiners.

8. La Petjada (Plaça de l’Àngel)

Davant de La Petjada hi trobem el número 8. En aquest cas té molt a veure amb la botiga, i és que aquesta és d’animals i el seu cavallet té forma de gos dalmata. “Fa 6 anys que el tenim i agrada bastant”, afirma Xavi Sánchez, treballador de la botiga. “Normalment, se’n fa més ús quan els infants venen amb els avis, que sempre cedeixen més”, assegura. Tot i això, Sánchez ha notat una petita davallada: “Abans hi pujava molta més gent, jo crec que ara com tot està més car costa més gastar en joguines com aquesta”, conclou.

9. King Sweet (Carrer de Sant Antoni)

El penúltim de la llista es troba davant el King Sweet. La seva forma de moto, les llums i la música que té atrauen força públic, tal com expressa Mónica Santos, dependenta de la botiga. “Els infants hi pugen molt, sobretot ara a l’estiu. Quasi sempre t’hi trobes algun enfilat i veus a pares o avis dubtant de si donar-los l’euro o no”, afegeix”.

10. Santiveri (Carrer de Sant Antoni)

L’últim cavallet de la llista el trobem a Santiveri. “Jo crec que fa uns 20 anys que el tenim fora la botiga, agrada bastant”, explica Arnau Domingo, treballador de la botiga. Segons ell, són els avis els qui més permeten fer ús del cavallet als seus nets. “Sempre hi ha aquell típic estira-i-arronsa, però si els petits insisteixen prou, acostumen a obtenir recompensa”, confessa.

Parlen els usuaris

Acabada la llista ja sabem on es troben alguns dels cavallets de la ciutat. Però falta el més important, què en pensen aquells què en fan ús? És per això que preguntem a dos infants que han pujat a un dels cavallets. “M’agraden molt els seus colors i el moviment que fa, és com anar en una moto de veritat”, explica Alexandra Rodríguez. En el cas d’en Martí Sabater li recorda a una pel·lícula que li agrada molt: “S’assembla molt i és molt xulo, si em deixessin hi pujaria sempre”, afirma. Mentrestant els seus respectius avis i àvies observen amb satisfacció. “Tot són diners, però al final és un petit capritx que els permetem i tampoc fa mal a ningú, si s’ho passen bé ja em fa feliç”, rebla Joan Sabater.

Així doncs, a Sabadell encara queden diversos cavallets. Els d’aquesta llista, òbviament, no són tots. Així que us animem a descobrir tots els altres que encara queden per la nostra ciutat.