Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Malgrat que l’agost és un mes lligat a les vacances d’estiu, és també un període en què l’activitat no s’atura en alguns àmbits.

Per als Salvó-Roma, l’agost és un mes molt important. I ho és perquè commemoren la Mare de Déu de les Neus, una celebració tradicional que, un any més, ha aplegat una 30a de fidels davant del domicili de la família. Allà, des de fa 101 anys es fa un homenatge anual a la sagrada escultura.

Des de finals del passat mes de març, Sabadell compta amb una plataforma que vol defensar i promoure la llengua catalana. Es tracta de la Taula per la Llengua de Sabadell, formada per cinc organitzacions d’àmbit nacional amb delegació a la ciutat.

“Avi, tens un euro per pujar als cavallets?”, és una frase que molt probablement hem dit algun cop a la vida. I si no, com a mínim l’hem escoltat. Sí, ens referim a les populars màquines que es poden trobar als exteriors d’algunes botigues. A Sabadell encara en queden algunes, a continuació us expliquem on els podeu trobar.

Des de fa una mica més de quatre anys, Sabadell té una casa del Ratolinet Pérez i la Fada de les Dents entre els seus carrers. La seva arribada a la ciutat la va facilitar l’Agrupació de Pessebristes, i disposa d’una bústia que permet que els infants entreguin les seves cartes d’agraïment al ratolinet i a la Fada de les Dents.

Un jove de 26 anys veí de Barberà del Vallès va morir ofegat el passat dissabte a la nit en una cala de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre). Els Mossos d’Esquadra investiguen el succés que es va produir pels voltants de les 22.35 hores a la platja de Ribellet, situada a la urbanització Sant Jordi d’Alfama.