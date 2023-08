La compravenda d’habitatges creix un 11% en l’últim any a Sabadell

El nombre d’operacions de compravenda d’habitatges a Sabadell ca créixer un 11% l’any passat en comparació amb el 2021, segones les dades publicades per la Diputació de Barcelona. En concret, durant el 2022, a Sabadell es van registrar 3.108 compravendes, en comparació amb les 2.800 que van constar oficialment el 2021. La tendència continua a l’alça per segon any consecutiu, després que aquesta xifra disminuís durant la pandèmia de la Covid-19 i de l’estancament que es va registrar durant el 2017, el 2018 i el 2019, en el qual es van signar 2.375 operacions d’aquestes característiques. Vist amb perspectiva, el nombre de compravendes del 2022 més que dobla les que hi va haver el 2012, l’any previ a què toquessin fons. Aleshores n’hi va haver 1.372 i, el 2013, 1.135.

El preu mitjà del metre quadrat de venda lliure a Sabadell es va situar en el primer trimestre d’enguany en 1.933,9 euros segons el ministeri de Foment. Aquesta xifra és un 3,6% més respecte al mateix període de l’any anterior. Això vol dir que un habitatge de 90 metres quadrats costaria, de mitjana, uns 174.051 euros.

Algunes dades sobre els domicilis

Les dades de la Diputació, recollides al portal Indicadors Municipals d’Habitatge de la demarcació de Barcelona, permeten conèixer l’estat del parc residencial de totes les ciutats de la província. A Sabadell, la superfície mitjana construïda dels pràcticament 91.000 habitatges que hi ha és de 90,58 metres quadrats, i tenen una mitjana d’edat de 46 anys. En aquest sentit, la pràctica totalitat dels habitatges de Sabadell s’utilitzen com a principals (87,55%). El 2022, l’esforç econòmic que suposava pagar el lloguer per a les famílies equivalia al 42,23% de la renda bruta familiar. Una altra dada que aporta l’informe és que nou de cada deu domicilis es van construir abans de l’aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació. En l’àmbit energètic, un de cada quatre (25,07%) dels habitatges sabadellencs tenia una qualificació energètica baixa d’emissions de Co2 (categories F i G), mentre que només l’1,39% disposaven d’una qualificació del consum energètic alta (A i B).