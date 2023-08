Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Els últims dies l’Idescat ha publicat la llista dels noms de nadons més posats. A Catalunya, Marc perd l’hegemonia més de dues dècades després. A Sabadell també hi ha sorpasso.

Entre els nadons nascuts el 2022, els dos noms més posats són el de Pol (20) en el cas dels nens i el d’Ona i Laia (15 en cada cas) pel que fa a les nenes. El 2021, la llista estava encapçalada per Lucia i Arnau. En aquest cas, cap dels dos apareix entre els 15 més posats l’any passat.

Els delictes vinculats a casos d’LGTBIfòbia es van duplicar entre el 2021 i el 2022 a Sabadell, segons dades dels Mossos d’Esquadra. Malgrat el condicionant de la pandèmia, que va reduir l’activitat social fa dos anys, les xifres mostren una tendència clara, que també es reflecteix en espais com el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI a la ciutat, que en el primer semestre d’aquest 2023 ha augmentat el nombre de casos atesos.

“Ha estat una sorpresa total trobar en aquesta finca aquest conjunt energètic del segle XIX”, explica l’arqueòleg sabadellenc Jordi Roig, responsable de les prospeccions realitzades a la parcel·la del carrer de Sant Pau, 57 (Centre), que han servit per descobrir la primera foneria, en aquest sector de la ciutat, i que hauria estat en funcionament a partir del 1850 i no més enllà del 1900: “Sabem que a partir del 1900 ja no estava en funcionament”, afegeix.

Antonio Díaz tenia un somni. Una il·lusió que ha anat remarcant en les nombroses entrevistes que ha concedit al llarg de la seva brillant trajectòria a dalt dels escenaris d’arreu, convertit en un dels mags més importants del món. Ara, l’artista badienc està a punt de fer realitat aquell desig que ha marcat la seva carrera. Perquè, com diu un dels seus espectacles, ‘res és impossible’.

Fatima Gharbi, s’acomiada del Mundial de futbol femení als vuitens, després que la seva selecció, el Marroc, hagi caigut per 4 a 0 davant el combinat francès. Gharbi no ha arribat a debutar a la competició i, per tant, no ha pogut convertir-se en la primera sabadellenca a jugar a un mundial de futbol.