Enxampat conduint un cotxe robat a Sabadell

Un home va ser detingut la passada matinada a la plaça d’Espanya de Sabadell per circular al volant d’un vehicle robat. L’actuació, duta a terme per dues unitats de la Policia Municipal, va tenir lloc passada la 1 de la nit al nord de la ciutat.

Els agents van identificar un conductor d’un vehicle que circulava per la via. L’home, de 35 anys, va ser detingut per un presumpte delicte de robatori i furt d’ús de vehicle a motor en observar que el vehicle constava com a denunciat per un robatori. Per aquest motiu, es van realitzar diligències les judicials corresponents i l’home va quedar arrestat.

#ACTUACIOPMS 🚔 Recuperació d’un vehicle robat i detenció d’una persona 👉 Aturem i identifiquem un conductor. Porta un vehicle que consta denunciat per robatori ⛓️ El conductor queda detingut #SabadellSegura #Sabadell pic.twitter.com/g9ySTuyvjw — Policia Sabadell (@PoliciaSabadell) August 9, 2023