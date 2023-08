Repassem les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

La cultura i el patrimoni són dos dels grans eixos que expliquen històricament el desenvolupament de Sabadell. En aquest terreny, l’Imperial ha esdevingut un dels grans pilars. Els cinemes bufen les espelmes.

Titanic va ser el primer gran èxit cinematogràfic que es va poder veure a l’actual cinema Imperial, inaugurat ara fa 20 anys, el 2003, a tocar de la Rambla. Passades dues dècades, el director de la mítica pel·lícula, James Cameron, ha portat sort en altres ocasions a l’equipament sabadellenc, amb les dues entregues d’Avatar que han sigut un èxit a taquilla.

L’1 d’agost de 1934, a les finques de Can Diviu, Can Torres i Can Miró, i sota l’alcaldia de Salvador Ribé, s’hi va inaugurar el que avui coneixem com l’Aeroport de Sabadell. Aleshores, la seva utilització era tant per a l’aviació militar com l’aviació civil, i on ja amb la Guerra Civil espanyol iniciada, s’hi van instal·lar els tallers de l’Aviació Naval. Avui dia, al Museu Aeronàutic de Catalunya, amb seu a l’aeròdrom sabadellenc, encara es pot observar un caça Polikarpov I-15, el mateix que fa més de vuitanta anys es fabricaven a la ciutat.

A Sabadell hi ha més d’un miler de carrers, vies, passatges i avingudes, entre altres espais que conformen la ciutat. Cada indret ha estat batejat amb noms que amaguen una història al darrere. En el nomenclàtor, n’hi ha alguns que desperten la curiositat. Un d’ells és el del carrer de Santiago Segura. Quin és el seu origen? A qui està dedicat?

Sabadell és a l’equador pel que fa a la gratuïtat de la zona blava a l’agost. Des de dilluns passat, i fins al diumenge de la setmana vinent, les 1.500 places d’estacionament de zona blava de Sabadell són gratuïtes. En total, 14 dies sense necessitat de posar tiquet –12, si tenim en compte que els diumenges la zona blava és gratuïta durant tot l’any–. Una regulació permissiva, si la comparem amb Barcelona o Badalona; però un pèl restrictiva, davant de Terrassa o l’Hospitalet de Llobregat.

Probablement, heu vist dibuixos d’animals mentre passejàveu aquests dies pels carrers del Centre de Sabadell. Conillets, senglars, un cabirol, un teixó… I alguns fins i tot acompanyats amb missatges com “Tens la certesa d’existir?”. Aquestes mostres d’art urbà les firmen les artistes Xuquin i LaJarlei, que recentment van exposar algunes de les seves obres a l’Espai d’Art d’Impaktesvisuals de Sabadell recopilades sota el títol Escándalo.