Un mes a les fosques: “Comencem a veure llum al final del túnel”

Els veïns del Bloc Guillem Agulló de Sabadell es mostren esperançats amb la possibilitat d’arribar a una resolució satisfactòria per restablir el servei elèctric. Les famílies porten un mes sense llum després que Endesa entrés a l’edifici per tallar el subministrament davant l’elevat “risc d’electrocució”, expliquen fonts de la companyia. “Ja veiem la llum. Encara lluny, però ja es veu al final del túnel”, manifesta Sara Amghar, portaveu i veïna del bloc -ubicat al número 43 del carrer de Puig i Cadafalch-, que es troba ocupat des de fa vuit anys.

Les parts -les famílies, l’Ajuntament, Endesa i la propietat- han treballat al llarg d’aquestes quatre setmanes per trobar una solució. “Hem estat en negociacions. Ens van demanar la documentació per tenir comptadors socials individuals. Però es va aturar el procés perquè necessitàvem un comptador comunitari general que fos legal”, precisa. La comunicació entre el consistori i les famílies és constant per tal de recollir tota la informació necessària i que Endesa pugui restablir el servei.

Tràmits pendents

La companyia elèctrica, que va tallar el servei irregular el passat dimecres 12 de juliol, ha analitzat les instal·lacions, que caldrà actualitzar i refer, amb canvis per garantir la seguretat. Fonts d’Endesa obren la porta a col·locar comptadors temporals d’urgència social, una eina que també requereix una documentació dels membres que viuen al bloc. Per a legalitzar la situació, a més, cal una constitució de veïns. I que el propietari doni autorització i faciliti els documents per fer la instal·lació. “Des del consistori s’està fent tot el que es pot i més. També els veïns, que portem un mes sense llum”, apunta Amghar. En total, hi ha afectades 27 famílies, unes 150 persones.

En les converses amb la propietat –un gran tenidor-, els inquilins han insistit en l’opció de pagar un lloguer social. “No es tanquen en banda i està sobre la taula. Evidentment, hauríem preferit que tot el procés fos amb llum a l’edifici”, admet. “Crec que sortiríem tots beneficiats. No ens neguem a pagar un lloguer social, ajustat a les necessitats de cadascú”. Fins ara, defensa Amghar, els demanaven quantitats econòmiques que les famílies no podien assumir.

La quotidianitat, més difícil

Les tasques del dia a dia, sense llum, esdevenen una autèntica odissea. “Necessitem la llum com l’aigua de la pluja. Al principi m’ho prenia amb filosofia. Pensava que podíem anar tirant. Però ja portem un mes i s’està fent molt llarg”, diu la veïna. Les dificultats augmenten en alguns casos particulars. “Hi ha nens que han de passar tot el dia a la terrassa. Una companya té un generador i endollem una nevera perquè una de les veïnes hi pugui desar la insulina. Hi ha dos nens amb TDAH, que estan molt nerviosos… Ens està afectant a nivell col·lectiu”, expliquen.

Malgrat els progressos en la part administrativa, continuen sense data per recuperar la llum. “Pensàvem que tot seria una mica més ràpid. Però toca continuar esperant. De moment, no tenim dates estimades”, explica, malgrat ser optimista. “Hi ha bona fe de l’Ajuntament i dels veïns, però hem de ser realistes. Estem en ple agost i és encara més complicat. La instal·lació s’ha de fer des de zero. I això comporta temps. La llum la veiem. Lluny, però la veiem”, reitera.

L’enginy i la solidaritat entre ells ha servit per aguantar aquestes setmanes. “Hi ha gent que no té butà i està cuinant a casa meva. Gent que no té nevera i està portant a un altre domicili l’aigua. Gent que va a casa dels seus fills i aprofita per agafar la roba per rentar d’altres veïns… Tot plegat ens està afectant molt a nivell anímic”. Les dificultats apareixen en les accions més simples. “Fem dutxes amb aigua freda. Les coses més bàsiques no les podem fer. Ni afeitar-te, ni dutxar-te… ni rentar-se les dents amb llum. Has d’anar al balcó. A més, al setembre els nens tornaran a l’escola i caldrà rentar cada dia la roba…”, avisa.

L’Ajuntament i Endesa, en contacte constant

Mentrestant, l’Ajuntament reitera que no tenia coneixement previ del tall i que treballa per facilitar tot el procés. En ser una situació que, segons Endesa, era de frau, no s’aplica el criteri de precaució de la llei 24/2015 que obliga a demanar un informe de vulnerabilitat als Serveis Socials municipals. Sense un contracte, no es pot determinar que es tracta de consumidors vulnerables, insisteixen des de l’Administració i Endesa. La companyia assegura que aborden un cas insòlit. És el primer cas en què els comptadors socials són per a un bloc sencer i no per a una família en particular.

En la mateixa línia, fonts municipals remarquen que des del primer moment s’ha donat suport i acompanyat a les famílies; principalment, en centralitzar i fer arribar a Endesa les sol·licituds de comptadors socials que recull el conveni entre la companyia elèctrica i la Generalitat per tal de restablir el subministrament.

La situació del comptador general o dels serveis generals del bloc, però, no queda recollida en el conveni i ha endarrerit la solució. “Fa setmanes que estem en converses i negociacions amb la Generalitat, Endesa, la Pahc i la propietat de l’immoble per tal de trobar una solució que permeti restablir via els comptadors socials -que requereixen informe social favorable i són temporals- el subministrament elèctric en el bloc ocupat”. Malgrat que hi hagi llum al final del túnel, els interruptors encara no il·luminen el bloc del carrer de Puig i Cadafalch de Sabadell.