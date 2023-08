Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

La comarca recorda aquesta setmana un dels capítols negres. Va ser al Parc Natural de Sant Llorenç Savall, fa 20 anys, en uns incendis que van acabar amb la vida de cinc persones.

Dues dècades després, el dolor és encara present en el relat de les famílies i veïns de Sant Llorenç que van viure en primera persona la cruesa de les flames. “Durant molts anys, hi ha hagut un impacte emocional molt fort. Quan s’acosten aquestes dates, encara més”, explica Joan Roma, que era regidor de Medi Ambient i Protecció Civil a l’Ajuntament de Sant Llorenç en el moment de l’incendi, i fins feia uns mesos era el cap del Parc de Bombers del municipi vallesà.

Com han evolucionat els noms dels nadons vallesans més posats a la comarca. Et deixem a continuació un gràfic en format carrera dels canvis en els noms que ‘ho han petat!’ des de 2015 fins a 2022.

Els Mossos d’Esquadra han compartit en les últimes hores una publicació per fer una crida després de la desaparició de l’Izan, un jove de 15 anys de Terrassa, el passat 6 d’agost a Santa Maria de Palautordera. La publicació també ha estat compartida per l’alcalde de la localitat vallesana, Jordi Ballart, que ha demanat col·laboració per trobar-lo.

Segur que un gruix important de sabadellencs marxarà de vacances en els pròxims dies aprofitant el pont de l’Assumpció. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra han articulat un dispositiu especial per garantir la seguretat a la carretera durant aquestes dates, especialment el 15 d’agost, quan es preveu la sortida d’uns 350.000 cotxes es desplaçaran per carretera des de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’onada de calor ja ha arribat a Sabadell. Les temperatures s’espera que puguin tocar sostre durant aquest divendres, escalant fins als 35 graus en alguns moments del dia, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Durant el cap de setmana, els termòmetres se suavitzaran, malgrat que encara poden fregar els 30ºC.