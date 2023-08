Compte enrere per a la Festa Major de Matadepera

Del 24 al 28 d’agost arriba una nova edició de la Festa Major de Matadepera, que, aquest any, recupera el dijous com a primer dia de celebracions i que tindrà com a pregoners la Carme i el Toni, del Club BTT Matadepera.

El programa de la festa d’estiu aplega un munt d’activitats per a tots els públics. A banda de les activitats tradicionals de cultura popular com la Cercavila amb els gegants i gegantons, la pluja de confeti, el popular sopar de germanor, els concursos de totxos i maquetes i el de trencaclosques, també hi haurà música amb nombrosos grups, com els locals Orella d’Ós o els Caipirinhas Rumberus, els Disfounders, Planeta Nou o Panellet. I també hi haurà el concert de la Banda de Matadepera i les tradicionals havaneres amb els Mariners de Riera i Port Bo.

Enguany es recupera la cursa de Festa Major i també hi haurà moltes competicions esportives: de futbol sala, hoquei, futbol 7, BTT, golf, ping-pong, petanca i la cronoescalada dels 4 canyes fins a Coll d’Estenalles. Per als infants també hi ha activitats. Hi haurà espectacles, concerts, tallers, xocolatada i moltes manualitats. I, segons informa l’Ajuntament de Matadepera, no hi faltaran unes quantes sorpreses per a tots els públics.