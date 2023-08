El temps a Sabadell dels pròxims dies

Sabadell encarrila una setmana de temperatures força caloroses i xafogor. El cel, però, estarà grisós durant bona part dels dies.

Aquest dijous, per exemple, al migdia la ciutat arribarà als 31 graus i el termòmetre no descendirà fins ben entrada la tarda, cap a les 18h. La temperatura mínima, per contra, serà de 21 graus, cap a les 6h.

El divendres la temperatura màxima serà una mica més baixa, de 29 graus. La mínima es mantindrà. Tot i que desapareixeran núvols, el cel continuarà enteranyinat en algun moment.