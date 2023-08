Les rutes per accedir als espais naturals protegits seran més respectuoses amb el medi ambient

Quan un sabadellenc que vol anar al Parc Natural del Cadí Moixeró posa la localització al navegador GPS del seu dispositiu mòbil el porta a un punt indeterminat al mig de la muntanya. Precisament, això és el que vol evitar el Departament d’Acció Climàtica i, per això, han arribat a un acord amb Google -propietària de Google Maps i Waze- i Wikiloc per evitar-ho. En moltes ocasions aquestes aplicacions donen ubicacions “no exactes” o “altament sensibles” i ara es volen prioritzar les rutes oficials per garantir un accés ordenat als espais naturals. Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, explica que l’objectiu és “garantir una visita respectuosa amb el medi natural”, però també “la seguretat” dels visitants.

En el marc de l’estratègia per fomentar un millor accés al medi natural, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i les empreses Google i Wikiloc estan col·laborant per millorar la informació en relació amb l’accés als espais protegits a través de diferents aplicacions. Vilahur explica que, en moltes ocasions, la senyalització digital dels espais naturals és “molt deficient” i això genera “una gran problemàtica de regulació d’accés al medi natural”. L’acord preveu que aquestes aplicacions “prioritzin” les rutes de la Generalitat i s’eviti així que els visitants passin per espais més sensibles.