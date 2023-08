Dispositiu contra el masclisme a la Festa Major de Sabadell: punts liles, educadores i mobilitat segura

Sabadell articula un dispositiu especial per lluitar contra les violències masclistes durant la Festa Major de Sabadell. Durant la gran celebració de la ciutat s’ubicaran Punts Liles, amb professionals per prevenir i donar suport davant les violències masclistes i LGBTIfòbiques a les activitats de nit de l’Espai concert de l’Eix Macià i al Racó del Campanar.

També per l’Eix Macià es desplegaran cinc equips de parelles educadores itinerants, establint vincle especialment amb el públic jove. Entre les accions plantejades per a una mobilitat més segura, TUS continuarà fent parades intermèdies a demanda i les associacions de taxistes que operen a Sabadell oferiran cobertura a les persones en cas que se sentin en situació de vulnerabilitat o risc.

D’altra banda, també s’impulsen formacions específiques als agents que intervenen en el dispositiu de seguretat com ara conductors de TUS, taxistes, entitats, locals d’oci nocturn, firaires i personal municipal. També s’ha fet formació per fomentar una dispensació responsable d’alcohol a les entitats vinculades a la Festa Major.

La campanya de prevenció davant les violències tindrà aquest any nova imatge, que serà la mateixa que la dels locals d’oci nocturn “A Sabadell actuem per a una Festa Major sense violències masclistes ni LGBTIfòbiques”. Pel que fa a la campanya adreçada al col·lectiu jove, posa el focus en el consum responsable, sota el lema “Que l’alcohol no t’ofegui la festa!!” i treballant per una Festa Major amb menys riscos, més consciència i més diversió.