Afectats per les incidències a l’aigua corrent: “No m’he pogut dutxar per anar a la feina”

L’avaria a la canonada de Can Llong ha deixat a primera hora del matí algunes llars de Sabadell sense aigua corrent. Si bé el subministrament s’ha recuperat a mig matí–tot i que amb poca pressió en alguns casos– perquè les zones més perjudicades s’alimenten des dels sectors on arriba un volum d’aigua superior, molts veïns s’han vist afectats. “No m’he pogut dutxar ni rentar-me la cara abans d’anar a la feina, en un dia amb tanta calor”, lamenta un veí de la Creu Alta, que s’ha trobat sense corrent a les 6 h.

El Diari ha elaborat una enquesta en línia per conèixer l’abast de l’afectació. Segons els resultats, pràcticament la meitat dels participants (46,3%) s’han vist afectats bé per un tall puntual o per una pressió molt baixa, principalment a primera hora del matí. S’han vist especialment afectats alguns veïns del Centre i la Creu Alta, Can Puiggener, Can Gambús, Castellarnau, Poblenou i Torre-romeu. “No he pogut tampoc rentar els plats”, afegeix un altre participant, del barri de Can Gambús.

Ja al migdia, la baixa pressió només afectava al districte 7 de la ciutat (Poblenou, Torre-romeu i Can Roqueta). Fonts de la companyia d’aigues sostenen que s’espera normalitzar el servei al llarg de la tarda o vespre.

L’equip del Diari vol agrair els participants de l’enquesta la seva col·laboració amb la nostra tasca i per ajudar-nos a cobrir totes les incidències.