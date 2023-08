Tres mercats municipals de Sabadell es reinventen. Els equipaments de Merinals, Creu Alta i Central disposaran d’espais infantils on es faran activitats d’entreteniment els divendres a la tarda i els dissabtes al matí. El servei s’adreça a infants de 3 a 8 anys, que estaran a càrrec de professionals del lleure.

L’objectiu de la iniciativa és facilitar a les famílies que puguin fer les compres al mateix mercat. L’horari d’aquest servei, que funciona amb un registre que inclou les dades de contacte de les persones responsables, serà els divendres de 17 a 20 h, i els dissabtes de 10.30 a 13.30 h.

Novetats al Mercat de la Creu Alta

A partir del dia 7 de setembre, el Mercat de la Creu Alta obrirà les tardes en horari de 17 a 20.30 h. S’oferiran tallers i activitats gratuïtes amb l’objectiu de fomentar entre la població infantil i familiar l’hàbit d’anar al mercat i donar a conèixer els equipaments de comerç de proximitat.

Aquest equipament també acull el Punt de Re-Llibre, un espai on hi ha llibres tant per llegir al mateix mercat o bé per emportar-se’ls. De fet, qualsevol persona pot col·laborar portant un llibre per compartir amb altres persones.

En aquest espai social del mercat també hi ha un punt de joc on els infants poden dibuixar i jugar. En aquest sentit, serà un dels escenaris de la Festa Major. El matí de dissabte 2 de setembre tindrà lloc l’activitat “Tapes de Festa Major al mercat de la Creu Alta”, que consistirà en una degustació de tapes preparades pels paradistes del mercat i amb l’actuació d’un dj.