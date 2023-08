Llegeix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Les queixes dels veïns per la presència de paneroles a diferents barris de Sabadell ha estat força habitual en els últims mesos. Una situació que no passa desapercebuda a les institucions.

Sabadell activa una prova pilot al barri de Gràcia i Can Feu per tenir una fotografia sobre l’estat real del clavagueram i combatre les plagues de paneroles. Es tracta de dos dels barris on s’han rebut més queixes per la presència d’aquests insectes, tot i que és una realitat a tota la ciutat. Les incidències també es concentren a altres barris com la Concòrdia, els Merinals, la Creu Alta i el Centre, on s’han notificat un gran guix de queixes.

L’Escola Arraona, al barri dels Merinals de Sabadell, s’ha acomiadat finalment de les teulades d’amiant que des de feia dècades recobrien el centre. Operaris i tècnics treballen aquests dies a les instal·lacions del centre educatiu per fer la substitució de la coberta de fibrociment, ja retirada, i per millorar-ne l’aïllament tèrmic. El desamiantatge és un procés altament tòxic, per això requereix que l’àrea de treball quedi buida.

La temàtica del Correbars de la Festa Major a Sabadell és una de les informacions més esperades de l’any, especialment entre els joves de la ciutat. En les últimes hores, Arran Sabadell -que enguany s’estrena com un dels organitzadors en susbtitució de Destil·lats per la Festa– ha fet pública la temàtica, que ha provocat una allau de reaccions a través de les xarxes socials.

A la favela més gran de tota Llatinoamèrica, a Petare, brolla una flor gegantesca de l’asfalt. La va plantar aquest agost amb esprai, enfilat en una escala, el graffiter Werens, àlies artístic de Ramon Puig (1967). De seguida, el barri la va regar amb il·lusió.

La colònia que acull les desenes de gats a Hostafrancs que malvivien fa mesos al solar deplorable del carrer de Raimon Casellas va quedar inundada després del pas del temporal per la ciutat. Així ho ha fet saber l’Associació Solar dels Gats, que vetlla pel benestar d’aquests felins, a través de les xarxes socials. L’entitat ha adjuntat un vídeo de gairebé dos minuts on s’aprecia que gran part de les instal·lacions, sobretot la zona on els gats tenen unes petites casetes on dormir, va quedar completament repleta d’aigua de les precipitacions.