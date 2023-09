Sabadell atrau més veïns dels que marxen

Sabadell guanya més veïns dels que perd. L’any 2022 més d’11.800 persones van arribar a viure a una llar de Sabadell procedents d’altres municipis o països. Però de la nostra ciutat marxaven cap a altres ciutats o països 7.039.

La gran majoria de nouvinguts a la ciutat han arribat procedents d’altres pobles o ciutats de Catalunya (55,3%), seguit de veïns que arriben d’altres països del món (34%) i, en darrer lloc, de la resta de l’Estat (10,7%). Per barris, els nouvinguts d’altres municipis catalans s’instal·len principalment al Centre de la ciutat, Sant Oleguer, la Creu Alta, Ca n’Oriac i Can Feu.

I els sabadellencs que marxen, on van a viure? Vuit de cada deu sabadellencs que fan les maletes decideixen buscar altres municipis catalans (78,1%) on viure, tot i que també hi ha qui marxa a altres punts de l’Estat (17,2%) o a l’estranger , tot i que en menor mesura(4,7%).

La Covid-19 i els nous hàbits han fet canviar les preferències de compra d’habitatge. Així ho exposa Josep Marin, gerent d’Exes Sabadell Centre. És per això que Barcelona és el municipi d’on provenen més persones que venen a viure a la capital vallesana (11,3%), que busquen una potent oferta comercial, una ciutat ben comunicada però també amb espais verds.

En aquest sentit, Can Gambús s’ha convertit en un reclam pels veïns barcelonins i també pels procedents de Sant Quirza i Sant Cugat. “Molta gent de l’àrea metropolitana de Barcelona busca un entorn amb una menor massificació, amb serveis i un preu raonable”, apunta.

Barcelona, municipi destí

També van arribar l’any 2022 molts veïns de la ciutat veïna, Terrassa (4,8%), de Barberà del Vallès (4,1%) i Sant Quirze del Vallès (2,5%). D’altra banda, Barcelona també és el municipi de destí majoritari de la gent que decideix marxar de Sabadell, seguit de Terrassa i Castellar del Vallès. En termes generals, Sabadell acull més gent d’aquests municipis de la que marxa. Només hi ha una excepció: Castellar del Vallès, on arriben més sabadellencs dels castellarencs que rep la nostra ciutat.

Si ho mirem per la procedència d’altres països, la població marroquina és la que té un pes més important a la ciutat, amb el 20,6% del total de població estrangera. La segueix, a distància, els nascuts a Bolívia, amb el 5,9% i a Colòmbia, amb el 5,8%. El pes de la població estrangera respecte del total de la població és del 14%.

Per barris, els que tenen un major pes de població que arriba d’altres països són Les Termes (33,2%) i Can Puiggener (28,1%). Per contra, Castellarnau i Can Llong són les zones de Sabadell amb un menor percentatge de veïns estrangers (4,8% i 5,2% respectivament).