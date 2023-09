Encara no era Festa Major de forma oficial, però aquesta tarda l’ambient a la ciutat ja era de disbauxa. La tradicional Animalada petita ha donat el tret de sortida a quatre dies de festa que conclouran el pròxim dilluns 4 de setembre amb el castell de focs al Parc Catalunya.

Les Forques de Can Deu, els Diables i les Banyetes de la Creu Alta, els Bastoners de Sabadell, les bruixes del Nord i els Gegants de la Concòrdia han protagonitzat durant quasi dues hores la cercavila de l’Animalada petita, que ha sortit de la plaça del Gas i ha arribat a la plaça del Mercat després de fer un petit recorregut per alguns carrers del Centre. La guineu, el llop, la cabra; així com personatges fantàstics i gegants han liderat el to festiu de la celebració, acompanyada per centenars de persones.

[Fotos: Víctor Castillo]