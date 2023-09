Llegeix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

La Festa Major viurà aquest dilluns la traca final a Sabadell. Després de quatre dies de celebració, els focs posaran la cirereta de la festa grossa a la ciutat. Durant la jornada, encara hi ha algunes activitats destacades.

Què puc fer aquest dilluns? Et presentem alguns actes interessants per gaudir de la festa fins a l’últim moment.

El castell de focs és una de les celebracions més especials de la Festa Major. Un espectacle en què es barregen l’alegria i la nostàlgia pels dies d’alegria viscuts. Són minuts en què les mirades es dirigeixen al cel mentre la llum il·lumina la ciutat, acompanyada pels espetecs de la pirotècnia. Com serà enguany?

L’edició dels 25 anys del Ball de la bola ja té guanyadors i són els sabadellencs Daniel Saornil i Anna Montero, que s’han proclamat vencedors en una tarda de diumenge per al record a la plaça de Sant Roc. És la primera vegada que la parella s’endú la victòria en la part competitiva d’una activitat amb un clar caràcter festiu i tradicional organitzada per l’Esbart Sabadell Dansaire.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha mostrat prudent aquest dilluns sobre els passos d’execució de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa per connectar Castellar després de l’acord entre l’Estat i la Generalitat signat el passat mes de juliol. En una entrevista al programa Els Matins de TV3, el líder de l’executiu català ha evitat posar terminis per a l’inici de les obres de la futura carretera, assegurant que els dos governs han de treballar “al llarg d’aquest any per signar el conveni definitiu” i definir el traçat de la infraestructura.

Primera victòria. Patida i gairebé miraculosa. El Sabadell ha sumat els tres primers punts gràcies a un gol de Manel Martínez en el minut 94 després d’un partit molt gris. Osasuna Promesas havia igualat l’1-0 de Pau Resta i perd per primera vegada a la Nova Creu Alta.