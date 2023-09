El Sabadell espera fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de Moyano

Està a prop. Antonio Moyano, ex de l’Alcorcón, té tots els números per completar les fitxes sèniors del Sabadell 23/24 després de la baixa de llarga durada de Javi Gómez, qui pateix una lesió al genoll i es perd tota la temporada.

Moyano estava a la llista de la direcció esportiva i les negociacions van reactivar-se després del greu contratemps del migcampista de Toledo a Lleida. No ocupen la mateixa demarcació, però la idea és que David Astals torni a la seva posició més natural, pel carril dret. Antonio Moyano és un pivot que normalment fa les funcions de ‘8’.

L’operació està molt avançada, segons reconeixen fonts del Centre d’Esports, “però fins que no estigui signat no hi ha res segur”, afirmen també, en al·lusió al fitxatge fallit del central Èric Monjonell que va trencar-se quan semblava gairebé lligat. En aquest cas no depèn de cap club sinó del mateix jugador perquè es tracta d’un agent lliure després de la seva desvinculació de l’Alcorcón l’estiu passat.

Salt al futbol professional

En el club madrileny va produir-se l’explosió d’aquest migcampista nascut a Montilla (Córdoba) fa 23 anys (no ocupa plaça sub‘ 23). Després de la seva etapa inicial a les categories inferiors del Córdoba, debutant a Segona B fugaçment, va fer el salt a l’Alcorcón, amb el qual va jugar 27 partits a Segona Divisió A (descens) i 24 en la següent a Primera Federació, assolint el retorn a la categoria de plata.

El Sabadell espera fer oficial la seva incorporació a les pròximes hores, o dies, perquè és important accelerar la seva posada a punt en l’àmbit físic. Tot i que ha entrenat pel seu compte, no ha fet pretemporada en dinàmica de grup i, per tant, necessitarà un temps d’adaptació per agafar el ritme competitiu. De moment, cal esperar el definitiu desenllaç mentre la plantilla de Miki Lladó ja prepara el pròxim partit de dissabte (19.30 h) a l’estadi del Toralin davant el líder solitari, la SD Ponferradina.