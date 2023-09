Un accident de trànsit a la Festa Major de Sabadell deixa un home en mort cerebral

Accident greu a Sabadell durant la Festa Major. Un home va ser atropellat al pas vianants de Plaça de Catalunya amb Prat de la Riba i es troba en un estat de salut greu, en mort cerebral. Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, un grup de persones creuava el semàfor en vermell i un d’ells va ser embestit per un cotxe.

D’altra banda, el conductor va donar positiu en drogues i està imputat per lesions per imprudència i per conduir sota els efectes de les drogues.