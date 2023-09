Anna Fité publica ‘Pètals, màgia i superxou’

L’escriptora de literatura infantil i juvenil Anna Fité acaba de publicar una nova obra, Pètals, màgia i superxou!. La història, recomanada a lectors a partir dels 8 anys, compta amb els dibuixos de la il·lustradora Emma Schmid.

El llibre explica la història del Leo, un jove aspirant a mag que està a punt de tirar la tovallola, perquè els espectacles que fa al carrer no tenen cap èxit. Però quan la Tamina apareix a la seva vida per art de màgia, es convencen mútuament que en algun lloc hi ha d’haver amagades llànties meravelloses, catifes voladores i varetes, amb les quals podrien fer realitat els seus desitjos. I decideixen buscar-les, tots dos junts.

La narradora de la historia és una cotorra, que ens explica els esdeveniments des del seu punt de vista “alçat”. El lector acabarà descobrint per què parlen les cotorres.