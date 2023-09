El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Rubí, Rafael Güeto, ha estat nomenat aquest dijous nou president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Occidental. La sessió també ha servit per designar les dues vicepresidències, que seran per a Cesca Berenguer, alcaldessa de Viladecavalls, i Toni Masana, l’alcalde de Vacarisses.

Güeto ha afirmat que “estem en una situació de nous reptes, d’afrontar aquesta situació i poder donar respostes”, i ha assegurat que “la valorització dels residus és una oportunitat” que “no hem de deixar passar”. Alhora, ha afegit que els desafiaments, molt importants, només es poden afrontar “des del treball conjunt i la voluntat d’avançar”. Segons ha explicat Güeto el principal objectiu del Consorci és arribar a complir els objectius que marca la llei de Residus i sòls contaminants, assegurant que encara “n’estem lluny”, amb “molta feina per fer”.

Per altra banda, considera que s’hauran de transformar les plantes de tractament i valorització que hi ha al Vallès Occidental, ja que “no responen, tal com estan concebudes, als nous plantejaments mediambientals”. Güeto s’ha referit a la reconversió del Centre de Tractament de Residus Vallès Occidental i la nova configuració de plantes al Parc circular i a Can Barba, posant una “especial atenció” a la producció d’energia. En total, el plenari del Consorci està integrat per 19 ajuntaments i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.