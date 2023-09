El Dia Internacional de les Persones Grans, que es commemora l’1 d’octubre, vindrà acompanyat de la Festa Gran de Sabadell, que es desenvoluparà del 25 de setembre al 3 d’octubre amb una trentena d’activitats de diferent temàtica. El programa presenta una sèrie de propostes marcades pel fil conductor “Som Memòria”. L’objectiu és posar en valor, l’experiència, el coneixement i les lliçons de vida que acumulen les persones grans i que són una font d’aprenentatge per a tota la societat.

Pots consultar, aquí, el programa amb totes les activitats.

Quan s’inaugura?

El programa s’inaugurarà el dilluns 25 de setembre, a les 11 hores, amb una rebuda institucional al Saló de Plens a les entitats, residències i col·laboradors de la Festa Gran.

Què és l’Acte Central?

Un altre dels punts remarcables és l’Acte Central, el dijous 28 de setembre, a les 19.30 h, al Teatre Principal. S’ha configurat com una Nit de Musicals, a càrrec d’artistes locals, amb un repàs dels musicals més famosos que actualment estan en cartellera a Broadway i Londres.

Com puc aconseguir entrades?

Els actes que siguin gratuïts són d’entrada lliure, però n’hi ha alguns, com l’Acte Central al Teatre Principal, requereixen recollir la invitació a la taquilla del Teatre Principal, al carrer de Sant Pau, des del dia 20 de setembre (matins de divendres i dissabte, d’11 a 13 h, i tardes de dimecres a dissabte, de 18 a 20 h). Per recollir les entrades –màxim dues per persona–, cal facilitar els DNI, i almenys una de les dues ha de ser d’una persona major de 60 anys.

Dia Internacional i l’ofrena floral

La commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran, el diumenge 1 d’octubre, començarà a les 12 del migdia, amb l’ofrena floral que cada any es fa a la plaça dels Avis i les Àvies i que organitza la Coordinadora d’Entitats de Gent Gran de Sabadell. A més de l’ofrena, hi haurà la cantada de l’Havanera de l’Àvia i l’actuació de les corals Amics de l’Acordió, Les Cardines i Arco Iris. I per tancar les activitats, a les cinc de la tarda, a la plaça del Doctor Robert, es farà un ball de cloenda amb l’orquestra Zamba Show.