Una de les cares del darrer fenomen de masses a Netflix és sabadellenca. L’actor Pep Ambròs apareix com a inspector dels Mossos d’Esquadra a El cuerpo en llamas, un true crime sobre el cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en què dos agents, Rosa Peral, Albert López, en van assassinar i calcinar en un cotxe un tercer.

“Quan em van oferir el paper, em van sorgir contradiccions. Els true crime, i els programes sobre successos, se centren a alimentar el públic de morbositat. Rosa Peral fascina a molta gent”, admet. Ara bé, va acceptar el paper: “És complicat i un privilegi triar la feina en aquest país. O bé et cauen pluges d’ofertes de tot arreu, que no em queixo però no arribo a aquest punt, o bé tens molts diners al banc”.

Un cop va prendre la decisió, però, va veure l’altra cara del projecte: “És una sèrie en què Netflix ha donat molta llibertat creativa a tot l’equip de direcció, de fotografia, de muntatge… I té un to molt genuï. Dins de ser comercial, té un toc d’autor”, explica. A més, en defensa el punt de vista: “Els guionistes expliquen la història i entren en la psicologia dels personatges però no els jutgen”.

Una embranzida internacional

Pep Ambròs comença a agafar embranzida internacionalment. El trampolí, després d’anys de feina, l’ha trobat aquest estiu. És un dels protagonistes de la sèrie ¿Quién es Erin Carter?, que pocs dies després de l’estrena havien vist més de 13 milions d’usuaris de Netflix, on va ser número u . “És una carta de presentació molt bèstia. Per mi, el primer projecte purament en anglès d’aquesta magnitud”, comenta precisament des de Londres, on viatja dues o tres vegades a l’any per a veure-hi espectacles i “estar al dia de produccions i textos”. Assisteix a adaptacions de clàssics i a dramatúrgia contemporània, que en alguns casos després es planteja portar a Catalunya. “Artísticament, sempre en surten coses positives”, comenta.

I això tenint en compte que va suspendre anglès durant tota l’etapa escolar. Va ser fins que a l’Institut del Teatre va descobrir el teatre britànic. Una professora va convèncer-lo que aprendre anglès seria una oportunitat en un món cada vegada més globalitzat, i així ho va fer.

En la mateixa línia de projecció internacional, entre octubre i novembre gravarà una pel·lícula de coproducció britànica i germànica, amb Sam Riley, de qui es confessa “molt fan”.

Curiosament, a ¿Quién es Erin Carter? apareix d’inspector de Mosso d’Esquadra. També ha estat policia a Matadero (Antena 3) i Felix (Movistar).”No és gratuït, suposo que suggereixo el perfil als directors de càsting. I és qüestió d’entrar en una roda, si ja t’han vist i els has agradat”, explica. En qualsevol dels papers, però, s’e