Tret de sortida a la Champions per a l’Astralpool CN Sabadell

L’Astralpool CN Sabadell inicia el seu camí a la LEN Champions masculina de waterpolo. Els de Quim Colet disputaran la màxima competició continental per segona temporada consecutiva després de l’assignació d’una ‘wild card’. L’estrena serà demà dimarts a les 19:30 a la piscina de 50m de Can Llong davant el sempre temut Brescia. Els sabadellencs competiran en el grup A amb el potent Novi Beograd i l’Steaua de Bucarest, a més d’amb els italians. El nou format de competició fa que el marge d’error sigui mínim i, amb l’objectiu de classificar a la següent ronda, l’Astralpool buscarà el primer triomf en un duel que pot ser clau per acabar en les dues primeres places.

“L’objectiu és estar al top8 d’Europa, tot i que sabem que és un repte complicat. El gran favorit del grup és el Novi i després el Brescia que té una trajectòria important. Nosaltres sempre volem més i l’any passat ens vam quedar amb un regust amarg. El primer repte és competir cada partit amb les màximes garanties”, explica Colet. Amb una plantilla amb set cares noves, el conjunt sabadellenc només ha tingut cinc setmanes de preparació abans de l’estrena a la Champions. “El calendari és com és i ens hem d’adaptar. Estem preparats per competir des de l’inici, però som conscients que serem millor equip amb el pas dels partits”, afirma el tècnic.

L’experiència serà clau

Una de les cares noves no només no baixarà el nivell de l’equip sinó que aportarà un plus d’experiència. Blai Mallarach ha arribat aquest any des del CN Barcelona amb una trajectòria envejable a l’esquena. “Som un equip en construcció en un projecte maco i que està fent les coses molt bé. Intento mostrar als meus companys que aquests partits són molt llargs i s’han de gaudir sense pressió”, reflexiona un Blai que està tenint un gran pes en l’adaptació de l’equip.

Un dels que es manté i serà un dels pals de paller del bloc un any més és Edu Lorrio. El porter madrileny, a més, serà el capità de l’equip aquesta temporada. “Estem molt motivats de tornar a competir a la Champions i de portar el nom del club i la ciutat per Europa. Ja l’any passat era un dels capitans i és un orgull molt gran tenir aquesta responsabilitat”, afirma un Lorrio que s’ha mostrat ambiciós. “Sabem que el Brescia és el rival més fort dels que venien de la prèvia, però crec que som millor equip que ells. Hem demostrat que podem competir amb qualsevol i volem estar entre els vuit millors”.

Exigent calendari

Serà el primer dels sis partits de fase de grups que disputarà l’Astralpool a la Champions i guanya especial importància el triomf pel calendari que farà que els de Quim Colet disputin fins a tres partits seguits fora de casa. Primer aniran a la piscina de l’Steaua de Bucarest el 6 d’octubre i a la del Novi Beograd el 17. Es tancaran els grups amb els enfrontaments davant el Brescia l’1 de novembre i les visites a la Finetwork Aquàtics d’Steaua i Novi el 22 de novembre i el 6 de desembre, respectivament.

