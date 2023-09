Llegeix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’actualitat informativa de les últimes hores ha estat marcada a Sabadell per la celebració del ple del mes de setembre, aquest dilluns a l’Ajuntament. Entre les novetats, hi ha un dels equipaments que van marcat la campanya electoral del maig.

L’Ajuntament de Sabadell comprarà l’antic museu del Gas a Naturgy. El ple municipal ha tombat una proposta dels comuns, que exigien la cessió gratuïta de l’equipament, en desús des del 2018. Una àmplia majoria (el Govern del PSC i Junts) s’hi ha oposat, i només ERC i la Crida s’han sumat als de Joan Mena.

Llogar és la norma i no pas l’excepció. Sabadell va tancar l’any 2022 amb més contractes de lloguer d’habitatge (3.897) que no pas de compra (2.703), una tendència que es va consolidant any rere any, segons les dades publicades per l’Observatori Comarcal del Vallès Occidental. Sis de cada deu sabadellencs que estrenaven pis el 2022 ho feien de lloguer, per sobre de la mitjana comarcal (57%).

El curs 2025-2026, la primera promoció d’estudiants de l’institut Virolet –en barracons, a l’espera del nou edifici– haurà acabat 4t d’ESO i sortirà de l’institut per anar a fer batxillerat a un altre centre. “Per adscripció, a aquests alumnes els tocarà anar a l’Institut Arraona”, explica Raül Gómez, portaveu de l’AFA del Virolet, que afegeix que “ens trobarem que en aquest institut, que també és de barracons, els estudiants no tindran lloc i el batxillerat quedarà saturat”.

La periodista sabadellenca Laura Rosel, expresentadora del FAQS i d’El Matí de Catalunya Ràdio, tornarà a TV3. Però no ho farà de forma regular, de moment, sinó per conduir un debat sobre Generació Porno, una sèrie documental de tres capítols que s’emetrà els pròxims tres dimarts a la nit al canal, a les 22.05h, començant per aquesta setmana.

Una quarantena de neumàtics han aparegut en els darrers dies a sota del pont de la carretera B-140 al seu pas pel riu Ripoll, a tocar de Sabadell, al bell mig del Parc Fluvial del Ripoll.