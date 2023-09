Detingut a Cerdanyola per assaltar a punta de ganivet tres agències de viatges

Els Mossos d’Esquadra van detenir a Cerdanyola del Vallès un home relacionat amb tres robatoris violents a punta de ganivet a agències de viatges de Barcelona, entre el 24 de juliol i el 21 d’agost. El pispa va robar 4.050 euros de la recaptació als establiments situats al districte de Sant Andreu. La detenció va tenir lloc el passat 6 de setembre a la localitat vallesana.

El lladre utilitzava ganivets de grans dimensions i elements com perruques, caputxes i samarretes per ocultar el seu rostre. De fet, la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ja havia detingut el 25 d’agost el mateix lladre per intentar robar en una de les agències ja assaltades amb anterioritat. El 24 de juliol es va rebre la primera denúncia per robatori violent en una agència de viatges. L’autor duia una perruca, va asseure’s en una cadira i va treure un ganivet.

Els Mossos van detenir a l’home, de 52 anys, el 6 de setembre i se li atribueixen en total quatre antecedents per robatori violent. El dia 8 de setembre va passar a disposició davant del jutjat de primera instància i instrucció 5 de Cerdanyola del Vallès, localitat on va ser detingut.