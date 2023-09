La inflació posa els impostos i taxes de Sabadell contra les cordes

L’Ajuntament de Sabadell preveu tancar el 2023 amb un dèficit corrent de sis milions d’euros, a conseqüència de la inflació generada per la crisi de la Covid i la invasió russa d’Ucraïna, i d’haver mantingut els impostos municipals estables en els últims anys. Segons les previsions de Serveis Econòmics, els costos de les despeses del dia a dia s’elevaran fins als 237,9 milions d’euros (+13,1 milions d’euros en relació amb el 2022). Els ingressos també creixeran, però no suficient, fins a arribar als 231,9 milions d’euros (+10,1 milions d’euros).

L’índex de preus al consum (IPC) ha augmentat un 12,9% els últims cinc anys (2018-2022), com han notat les famílies de Sabadell. Mentrestant, l’impost de béns immobles (IBI) s’ha incrementat un 5,7% a Sabadell, un “esforç” que ha generat un “desequilibri” a les arques municipals, el primer tinent d’alcaldessa i portaveu del Govern, Pol Gibert. “La diferència és massa gran. Hem mantingut els impostos tot el temps que hem pogut per no traslladar la crisi a la ciutadania”, argumenta.

El Govern municipal estudia quines mesures haurà d’emprendre. Encara és d’hora per saber si això implicarà una modificació en les ordenances municipals per al 2024, que afecta impostos com l’IBI i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), entre d’altres. La proposta de l’executiu s’està finalitzant i es concretarà la setmana que ve.

Llum, gas i neteja, a deure

El dèficit corrent de l’Ajuntament per a l’any 2023 es deu a múltiples factors, segons asseguren fonts municipals. La pujada dels costos energètics ha impactat de ple en la factura de la llum de l’Ajuntament. Mantenir la llum dels carrers i dels equipaments costarà 8,9 milions d’euros el 2023, 2,1 milions d’euros més que l’any anterior.

La factura del gas es triplicarà entre 2022 i 2023, fins a superar els 3 milions d’euros, la majoria destinats a centres educatius. Així mateix, serveis municipals essencials, com la neteja i la recollida de brossa de Smatsa, s’actualitzen amb l’IPC anualment. La prestació del servei significarà desemborsar 34,7 milions d’euros de les arques municipals (+6,3% respecte al 2022).

“Hi ha una pressió fiscal baixa”

El principal problema no s’acaba amb la pujada dels costos, la “baixa pressió fiscal” que hi ha a la ciutat no ajuda, segons el portaveu del Govern. El propietari d’un habitatge mitjà a Sabadell paga 324,96 euros d’IBI a l’any, un 12,5% per sota de la mitjana de les capitals de província i els municipis de més de 50.000 habitants (371,24 euros), segons els càlculs del D.S. a partir de les dades del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. En el càlcul, s’ha tingut en compte un valor cadastral de 60.000 euros, la mitjana d’un immoble a Espanya.

Sigui quina sigui la modificació fiscal que es faci, Gibert remarca que els principals impostos –IBI, IAE– continuaran “a la part baixa de la mitjana de la comarca i de la demarcació de Barcelona, com fins ara”. Actualment, segons els càlculs realitzats per l’Ajuntament de Sabadell, el rebut mitjà d’IBI a la ciutat és de 390,18 euros, un terç per sota de la mitjana de la comarca (517,97 euros per rebut) i de la demarcació (514,73 euros).

Els empresaris, a l’expectativa

Les empreses també pateixen la inflació com un llastre a la seva competitivitat i, per això, veuen amb recel una possible modificació de les ordenances fiscals. L’IPC s’ha enfilat al 3,5% interanual pel repunt en l’electricitat i els carburants aquest setembre. “Aquests increments repercuteixen sobre el negoci”, constata el secretari general de Cambra Sabadell, Eduard Borràs, que demana “no continuar en la roda de la inflació” afegint una pujada d’impostos. “Estem davant de la tempesta perfecta. L’IPC puja i estem en el primer any després d’eleccions. Ja sabem el que hi haurà…”.