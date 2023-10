Llegeix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Sabadell ha tancat un cap de setmana frenètic, ple d’activitats i propostes en diferents àmbits. Ara, toca arrencar una setmana que arriba amb la promesa d’omplir les sales de cinema de la ciutat.

Aquesta setmana torna la Festa del Cinema, una cita que arrenca aquest dilluns i que s’allargarà fins dijous, 5 d’octubre. Els cinemes de la capital vallesana s’han adherit un cop més a la iniciativa, que rebaixa el preu de l’entrada fins als 3,50 euros.

La Fundació Impulsa es troba totalment consolidada a Sabadell. El projecte encara el seu tercer any a la ciutat i es prepara per a un nou curs en el qual torna a créixer en nombre de participants. I és que enguany, la beca– que ajuda a estudiants amb potencial acadèmic que travessen situacions d’economia familiar delicades- arribarà a 40 joves. D’aquests 12 iniciaran la seva experiència al projecte i 28 continuaran, passant del cicle mitjà al superior.

“Hi vam ser, hi som i hi serem… fins que calgui”. Així va arrencar diumenge l‘acte en record al Referèndum d’independència de l’1 d’octubre del 2017, del que enguany ja en fa 6 anys. La cita, impulsada del Consell per la República de Sabadell, s’ha celebrat a la plaça de les Dones del Tèxtil amb un centenar llarg de presents.

La temporada teatral de tardor ja ha començat a Sabadell. Al Teatre Principal el teló s’ha tornat a alçar i aquest diumenge ha presentat l’obra El Mar: Visió d’uns nens que no l’han vist mai. Una emotiva història, dirigida per Xavier Bobés i Alberto Conejero, que explica les vivències d’Antoni Benaiges com a professor al poble de Bañuelos de Bureba (Burgos).

La nova placeta del carrer de Calassanç Duran ja és una realitat. Després de gairebé set mesos d’obres, els veïns de la zona entre els carrers de Calassanç Duran i d’Alguersuari i Pascual (Sol i Padrís) han pogut comprovar les modificacions que hi ha hagut a l’espai.