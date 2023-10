Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’actualitat informativa arriba marcada en les últimes hores per la política a Sabadell. La pujada d’impostos i taxes a la ciutat i l’acord entre Junts i el PSC, en la primera plana.

Els impostos i les taxes municipals augmentaran a Sabadell l’any 2024. El Govern municipal ha presentat una reforma de les ordenances fiscals, que suposarà augments en els impostos sobre béns immobles (IBI), d’activitats econòmiques (IAE) i de la taxa de residus, entre altres. L’Ajuntament assegura que ja no pot fer front a uns costos del dia a dia disparats (gas, llum, serveis municipals com els residus).

Junts és a punt de tancar un acord amb el PSC per entrar en el govern municipal de Sabadell. Els dos regidors de la formació independentista, Lluís Matas i Katia Botta, poden passar a formar part de l’executiu després de rebre el vistiplau de l’executiva local i de comunicar-ho a l’assemblea del partit.

Un motorista de 37 anys ha mort en un accident a la C-58c a Sabadell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els fets van tenir lloc la nit de dimarts al punt quilomètric 0,7 de la via quan, per causes que encara s’estan investigant, el conductor d’una motocicleta va encalçar un turisme que estava aturat per un avaria.

Una dotació dels Bombers i una unitat de la Policia Municipal es van haver de desplaçar la passada matinada de dimarts, poc després de la mitjanit, per apagar un incendi que s’havia originat en uns contenidors a la plaça dels Pollancres, al barri de Can Deu.

El món de les xarxes socials podria experimentar en els pròxims mesos una autèntica revolució. Meta estudia posar en marxa un pla de subscripcions sense anuncis de 14 dòlars al mes (13,3 euros) per als usuaris de la Unió Europea de Facebook i Instagram, una quantitat que s’elevaria a 17 dòlars (16,2 euros) per accedir a una versió d’escriptori.