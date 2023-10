El CIESC lamenta la pujada d’impostos: “És una mala notícia per la ciutadania i pels operadors d’activitats econòmiques”

El Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC) no amaga la seva decepció davant l’increment del 15% dels impostos i taxes, anunciat recentment per l’Ajuntament de Sabadell, de cara al pròxim 2024. “És una mala notícia per la ciutadania i pels operadors d’activitats econòmiques, tots ells veuran incrementada substancialment la seva pressió fiscal”, apunta el comunicat.

En la mateixa línia, asseguren que “l’activitat econòmica en molts sectors encara no ha recuperat el nivell prepandèmia, els increments de costos per als autònoms i empreses són superiors als increments que ha patit l’Ajuntament, en la majoria de casos, i, en canvi, no poden augmentar els ingressos en la mateixa proporció, reduint els seus marges i dificultant la seva competitivitat, i fins i tota la seva continuïtat”.

Així mateix, des del CIESC també mostren la seva preocupació per la situació financera del consistori, alertant que “ha passat d’un superàvit de 38,5 al 2020, de 33,5 milions d’euros al 2021 i de 22,9 milions d’euros al 2022, a un possible dèficit en el 2023, tot i haver augmentat els ingressos més d’un 5%”, apunten. Davant d’aquest escenari, confien que la situació no sigui la que viuen poblacions com Tarragona i Sant Cugat.

Finalment, es pregunten per què no s’han augmentat els impostos en anys d’eleccions locals 2019 i 2023– i apunten que “cal fer una revisió profunda del pressupost municipal, analitzant tant les despeses d’estructura com tots aquells serveis i activitats que són deficitàries i no aporten cap valor afegit, ni a la ciutadania ni als operadors econòmics, i alhora reduir les inversions municipals en actius immobiliaris improductius sense una destinació final assignada”.