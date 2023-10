El club sabadellenc que ha triomfat al Campionat d’Espanya de disc golf

L’Esperit Ultimate Club ha signat una excel·lent participació al Campionat d’Espanya de disc golf celebrat a Oviedo. L’entitat de Sabadell ha aportat onze participants en l’edició dels quals cinc han acabat en posicions de podi i dos s’han coronat campions de les seves respectives categories. El barberenc, Marc López, ha estat el guanyador de la categoria absoluta masculina i la sabadellenca, Carla Martín, de la femenina en un gran èxit per al club.

Ambdós campions ja sabien el que era estar a l’esglaó més alt nacional. Per a López és el segon campionat estatal després del que va aconseguir el 2020, mentre que la Carla ha repetit el seu títol de la temporada passada consolidant-se a l’elit del disc golf espanyol. També han acabat al podi David Wilde, en la segona posició de la categoria MP40, i Juan Carlos Melgares i Lucas Gómez, al segon i tercer lloc de la MJ18.

A Oviedo, l’Esperit s’ha coronat com el club més llorejat de tots els que han tingut representació a la competició en una clara mostra del creixement d’aquest esport al Vallès. Dins el marc del Campionat d’Espanya, també es va realitzar el torneig de pateig on la Carla Martín i el Marc López també van sortir com a grans vencedors guanyant la categoria femenina i la de dobles, respectivament. El club sabadellenc, a més, va tenir representació a totes les finals d’aquesta modalitat.

Marc López i Carla Martín han estat els grans vencedors. /Cedida